Замразиха договора с "Боташ", а с Турция изнасяме повече газ (по Радев) (Обзор)

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България спестява над 200 млн. евро за договорения срок от 15 месеца

Турция обаче говори за сделка, която може да я превърне в енергиен и логистичен център

Газовият договор с “Боташ”, по който България плаща по над 500 хил. евро на ден, независимо дали го използва или не, се замразява за 15 месеца.

Новината бе обявена след среща в понеделник в Анкара на премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган.

Радев изненадващо излетя за Анкара ден преди срещата на върха на НАТО, чийто домакин е президентът на Турция.

“Булгаргаз” и “Боташ” подписаха и протокол. За тези 15 месеца

ще се плаща само когато се използва капацитет за доставка на газ

през турската мрежа. Така българската компания може да спести над 200 млн. евро.

Замразяването на договора с “Боташ” няма нищо общо с изграждането на магистрала “Черно море”, с безплатен пренос на ток през България, с водите на реките Марица и Тунджа, с блок “Хан Тервел” (намира се в Черно море и там се правят проучвания за нефт и газ - бел. ред.), с въздуха, който дишаме, и който и да е друг проект”, уточни Радев.

Според премиера споразумението постига съществено намаляване на цената на регазификация и пренос.

Така заедно с Турция можем да бъдем по-ефективни и максимално да използваме нашия потенциал

да доставяме газ в още по-големи количества в Централна и Източна Европа,

заяви още Радев. И обеща, че договорът ще бъде оптимизиран на база на този протокол, който има важни основополагащи параметри.

В изявлението си Радев обвини всички политици, които не използвали и не развивали договора, а го саботирали. Премиерът посъветва тези политици, които всеки ден късали ризи, че ще плащаме по половин милион на ден, без да ползваме договора, да намерят друга опорка срещу правителството.

Но призна, че България е натрупала задължения от 360 млн. долара,

защото от юли 2024 г. не е плащала. На база на подписания протокол обаче били намерени ефективни решения, които не натоварват българските финанси.

“България високо цени приятелските си отношения с Турция и подкрепата, която ни оказа в труден момент по време на газовата криза, когато кабинетът “Петков-Василев” остави страната ни без газ. Днес сме твърдо решени да изведем България на газовата карта на Европа не само като страна, която транзитира газ, а и която търгува ефективно”, допълни Радев.

Ако се изпълни обявеното намерение да се увеличи газовият поток през България с 4 млрд. куб. м годишно към Сърбия и Централна Европа, то страната ни би получила допълнително 68 млн. евро годишно от такси. При 5 млрд. куб. м сумата би надхвърлила 85 млн. евро. Ако България получи реална възможност не само да пренася, а и да търгува газа, който влиза през Турция, ефектът може да е значително по-голям.

При използване на 1,5 млрд. куб. м годишно - колкото е капацитетът по договора с “Боташ”, печалбата може да стигне до още 80 млн. евро годишно.

Турският енергиен министър Алпарслан Байрактар също говори за развитие на сътрудничеството в природния газ, за продължаване на преговорите и за по-ефективно използване на преносния капацитет.

Но през юни турският външен министър Хакан Фидан очерта по-амбициозен план. Той заяви, че увеличаването на капацитета за подаване на газ от Турция към България е от стратегическо значение не само за двете държави, но и за енергийната сигурност на Източна Европа.

По думите му сегашната инфраструктура не е достатъчна

за допълнителните количества, които Турция иска да изпраща през България, и са нужни инвестиции от българска страна.

Това би дало по-широк достъп до пазара и по-силна роля на “Боташ” като регионален търговец. Турция обаче говори и за коридор за пренос на ток от Азербайджан през Грузия и Турция към България и Югоизточна Европа. Фидан посочи нови междусистемни връзки с капацитет 700-1100 мегавата.

Анкара настоява и за по-голям капацитет на границата с България, дигитализация на процедурите, нови гранични пунктове и по-бърз транспортен коридор към Европа. Самият Фидан нарича България врата към европейските пазари за коридорите, които минават през Турция. Той посочва Капитан Андреево - Капъкуле като най-големия граничен пункт в Европа, през който годишно преминават над 4 млн. коли и 10 млн. пътници. Турската страна поставя в този пакет и втора железопътна връзка, както и проекта за магистрала “Черно море”.

Това показва амбициите на Анкара за пакетна сделка

- газ, ток, жп връзки, пътища. S&P Global например отбелязва, че Турция сключва серия от газови сделки и се позиционира като доставчик за Централна и Източна Европа и Балканите.

Ако Анкара си осигури допълнителен газов коридор през България от 3 до 5 млрд. куб. метра годишно, потенциално може да печели около 160 млн. евро годишно. От проекта за пренос на ток икономическиият потенциал се измерва до 200 млн. евро годишно.

Политиците разделени - ДПС подкрепя, другите питат има ли скрита цена

Политическите реакции относно подписаното замразяване на договора с “Боташ” се оказаха разделени на два полюса.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че партията му е удовлетворена от постигнатото на среща с българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган.

“Този жест от турска страна е пример за добросъседски взаимоотношения, които за нас са особено важни, тъй като Турция е ключов стратегически партньор за България”, посочва Пеевски.

ГЕРБ реагира критично. Теменужка Петкова постави въпроса защо се празнува замразяването на договор, който досега е бил представян от Радев и неговия кръг като изгоден. Тя попита и какво ще стане след 15 месеца, както и как ще бъдат уредени вече натрупаните задължения.

От ПП-ДБ заявиха, че предоговарянето е необходимо, но настояха да се знае какво е обещано на Турция. Ивайло Мирчев от ДБ заяви, че България плаща значително повече за пренос през “Боташ”, отколкото през Гърция.

Радослав Рибарски от ПП посочи по-прагматичната страна - предоговаряне може да е по-благоприятно, ако условията се доближат до договорите с Гърция и Азербайджан.

Според лидера на “Възраждане” Костадин Костадинов замразяването не е станало без условия. Той твърди, че Турция е поискала концесия за магистрала “Черно море” и изгодни условия за пренос на електроенергия през България, но признава, че формацията няма официално потвърждение. Костадинов обяви, че ще настоява Радев да даде подробна информация пред Народното събрание.