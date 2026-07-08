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Технологичният гигант Honeywell и Главболгарстрой обсъдиха бъдещо сътрудничество в мащабни енергийни инфраструктурни проекти

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(Отляво надясно): Красимир Станчев, управляващ директор Honeywell България; Юлиан Тудор, Старши директор „Централна Европа“, Honeywell; Марион Карбахер, Президент за Европа „Автоматизация на процеси“, Honeywell; Калин Пешов, Председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“, Пламена Ненкова, заместник изпълнителен директор „Международни отношения и бизнес развитие“ в „Главболгарстрой Холдинг“ и Константин Кисев, член на Съвета на директорите и директор на „Главболгарстрой Интернешънъл“.

Председателят на Управителния съвет на строителната компания Калин Пешов и Марион Карбахер, Президент за Европа на Honeywell Technologies разгледаха възможности за партньорство в сферата на решения за съхранение на електроенергия

Водещата технологична компания Honeywell Technologies и Главболгарстрой обсъдиха бъдещо стратегическо партньорство в рамките на мащабни енергийни инфраструктурни проекти в България и Югоизточна Европа. Българската строителна компания бе домакин на работната среща с представителите на американската корпорация, начело с Марион Карбахер, Президент за Европа на Honeywell Technologies, която се проведе в централата на холдинга в София.

Фокус на разговорите между председателя на Управителния съвет на Главболгарстрой Калин Пешов и Карбахер бяха комплексните решения за батерии и съхранение на електроенергия като ключов елемент за балансирането на електроенергийната мрежа и интеграцията на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), както и внедряването на автоматизирани процеси в мащабни стратегически енергийни проекти, позволяващи ускоряване на сроковете за изпълнение и оптимизация. В контекста на дискусията акцент бе поставен и върху киберсигурността като неизменен елемент от защитата и гарантирането на стабилното функциониране на съвременната енергийна инфраструктура.

Двете компании обсъдиха близо 30-годишното си партньорство в рамките на различни мащабни енергийни проекти, включително успешното интегриране на технологичната система SCADA в българската енергийна инфраструктура, позволяваща управление на процесите в реално време, анализ на данни и по-добра координация на мрежата, с цел по-ефективно опериране и внедряване на по-широк спектър от енергийни потоци. 

Снимка: Иван Миладинов

(Отляво надясно): Красимир Станчев, управляващ директор Honeywell България; Юлиан Тудор, Старши директор „Централна Европа“, Honeywell; Марион Карбахер, Президент за Европа „Автоматизация на процеси“, Honeywell; Калин Пешов, Председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“, Пламена Ненкова, заместник изпълнителен директор „Международни отношения и бизнес развитие“ в „Главболгарстрой Холдинг“ и Константин Кисев, член на Съвета на директорите и директор на „Главболгарстрой Интернешънъл“.
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