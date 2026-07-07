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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23184724 www.24chasa.bg

Президентът Йотова проследи изстрелването на 10 български сателита от космически център

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Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството

Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита, разработени и произведени от българската компания „ЕндуроСат" по време на свое посещение в техния космически център, съобщиха от прессекретариата на президентството. 

 Основателят и изпълнителен директор на „ЕндуроСат" Райчо Райчев запозна Йотова с развойната и производствената дейност на най-големия космически център в Източна Европа. Компанията има и чуждестранни офиси, но основният развоен център, пълното производство и финалните квалификации за полет се извършват в София, където е изградена цялата екосистема на основни доставки и производства.

„ЕндуроСат" работи върху производство на клас сателити от 150 кг до 5 тона и планира навлизане в сектора на отбраната. Сред бъдещите проекти на компанията е превръщането на бившето летище „Доброславци" в мащабен космически и технологичен кампус. „ЕндуроСат" системно инвестира и в изграждането на кадри чрез специализирани университетски програми за космически инженери.

Заедно с ръководството и екипа на космическата компания държавният глава наблюдава изстрелването от военновъздушната база Ванденберг в Калифорния на 10 сателита, разработени и произведени от българската компания. „ЕндуроСат" работи с водещи организации в световната космическа индустрия и има над 100 успешни мисии в орбита. Днешната мисия беше осъществена с ракети-носители на „Спейс Екс" (Space X).

Гост заедно с президента Илияна Йотова в „ЕндуроСат" беше и заместник министър-председателят Атанас Пеканов

Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството
Президентът Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита СНИМКА: прессекретариат на президентството

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