И големият бюджет мина през ситото на ресорната комисия

Вцепремиерът Гълъб Донев съобщи, че до дни ЕК ще реши да ни постави в процедура за прекомерен дефицит, след което обеща да вървим с малки стъпки към благоразумна фискална политика

Най-силните критики на опозицията: държавата не реформира, а маскира, нарушавате грубо закона за публичните финанси

Спор в залата чие управление е "природно бедствие"



Със станалите вече традиционни 14 гласа „за",9 против на опозицията и без въздържали се и големият бюджет на дъравата мина на първо четене през ресорната комисия. Час преди това, депутатите дадоха зелена светлина и на двата малки бюджета- на ДОО и на НЗОК.

По време на няколко часовото заседание, на три пъти вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев бе накаран лично да обещае пред депутатите, че ще вървим, макар и на малки стъпки към благоразумна фискална политика. Преди това вицепремиерът обяви пред депутатите, че до дни се очаква ЕК да обяви налагането на процедура по прекомерен дефицит за страната ни.

„Много трудно ще се свият разходите в последните години, бюджетната дисциплина е нарушена. Правителства падат заради това, че има рязане на разходи и увеличаване на данъци в бюджета", прогнозира Владислав Панев от ДБ.

Атидже Алиева-Вели от ДПС- Ново начало пък посочи, че предложеният бюджет не спазва законодателството на публичните финанси, както и препоръките на Европейската комисия. Тя бе категорична , че ако сметката бе реалистична, дефицитът би бил 4,5%, а не 5,7%. Държавата не реормира, а маскира, бюджетът е презастраховане на правителството, смята Вели. Въпреки критиките, ДПС подкрепи бюджета при гласуването, „за да функционира нормално държавата".

Теменужка Петкова от ГЕРБ предупреди, че този бюджет нарушава, и то грубо закона за публичните финанси, според който може да има дефицит над 3%, ако има извънредни обстоятелства извън обхвата на правителството, като например криза или война. "Няма как Народното събрание да приеме закон, който нарушава друг закон", предупреди тя и призова правителството да го преработи.

Това предизвика ответна реакция на Константин Проданов, който определи кабинета „Желязков" като природно бедствие в мерките и политиките си. Думите му накараха лидера на ПП Асен Василев да обясни на Проданов, че в последните месеци управлението на Прогресивна България е още по-голямо природно бедствие.

Финансовият министър Гълъб Донев отговори на всички критики, като отчете, че приходите в бюджета изпреварват разходите. "Не виждам къде могат да бъдат намалени средства за капиталовите разходи и от разходите за издръжка в бюджета", коментира Донев. И предупреди, че ако не се изпълнят проектите по ПВУ - ще бъдат загубени европейски средства.

Той заяви, че не вижда реалистично намаление на капиталовите разходи, което да доведе до намаляване на дефицита в рамките на 3%. "Това, което предлагаме с бюджета за 2026 г. са консолидация на публичните разходи и намаляване на дефицита, което се отчита и от Европейската комисия. Всички говорим за разходите, които са в АПИ и които не са планирани и начислявани в съответните години в бюджета, но това ще бъде направено - всички тези сертификати, които стоят в АПИ, ще бъдат начислени със съответните суми към съответните години", обясни Донев.

Зам.шефът на БСК Станислав Попдончев определи бюджета за втората половина на годината като „доиграване на свирен мач". Синдикатите пюк обявиха, че ще подкрепят всички приходни мерки.

Така, проектът за държавен бюджет влиза в пленарна зала с рекорден дефицит от 5,7%, приходи в размер на 49,6 млрд. евро и 56,8 млрд. евро разходи. Няма авоматично увеличаване на заплати. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент SAFE за укрепване на отбранителната индустрия.