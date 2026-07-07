САЩ отмениха лиценза за продажба на ирански петрол

САЩ отмениха общия лиценз, който позволяваше продажбата на ирански петрол, като същевременно предупредиха Техеран, че действията му в Ормузкия проток са „напълно неприемливи" и ще последват последствия за атаките срещу танкери в стратегическия морски маршрут, предаде Ройтерс.

Решението на Вашингтон доведе до рязко поскъпване на петрола, като цените се увеличиха с над 5%. Министерството на финансите на САЩ обяви, че ще бъде предоставен преходен период до 17 юли за транзакциите с ирански петрол, които са били разрешени по силата на вече отменения лиценз, пише БТА.

Мярката идва на фона на напрежение в Ормузкия проток, след като през последните дни три танкера съобщиха, че са били ударени от неизвестни снаряди в района на един от най-важните енергийни маршрути в света. До момента никой не е поел отговорност за нападенията.

Американски официален представител заяви, че според предварителната информация Иран е обстрелял трите търговски кораба. От Вашингтон обаче посочват, че дипломатическите преговори с Техеран продължават и страните все още работят добросъвестно за постигането на окончателно споразумение въпреки новата ескалация.

Случилото се създава допълнителен риск за крехките отношения между САЩ и Иран, като ответни действия могат да застрашат разговорите за по-широко споразумение. Те включват ограничения върху ядрената програма на Техеран и възможно облекчаване на част от санкциите, включително тези върху износа на петрол.

Ормузкият проток има ключово значение за световните енергийни пазари. През него ежедневно преминава около една пета от световния петрол, както и значителни количества втечнен природен газ. Всяко продължително нарушаване на трафика през маршрута може да доведе до ново покачване на цените на енергията и допълнителен натиск върху потребителите и правителствата.

За Иран износът на петрол остава жизненоважен източник на приходи. Продажбите осигуряват милиарди долари в твърда валута, които подпомагат държавните разходи и икономиката на страната, отслабена от години на американски санкции.

Въпреки ограниченията Техеран успя да увеличи износа си през последните години, основно благодарение на продажбите към Китай. По този начин петролът се превърна в един от най-важните източници на средства за иранската икономика.