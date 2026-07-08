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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23187374 www.24chasa.bg

Индустриите, свързани с изкуствения интелект в Китай, се очаква да отбележат 30% ръст тази година

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На днешната пресконференция на Световната конференция за изкуствен интелект 2026 и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект, представител от Държавната комисия за развитие и реформа представи най-новите данни за развитието на индустрията на изкуствения интелект и бъдещите очаквания към нея. Индустриите, свързани с изкуствения интелект, отбелязват стабилен растеж по мащаб и ускоряващо проникване на приложения, като са постигнати значителни пробиви в редица ключови показатели.

През миналата година мащабът на съответните индустрии в Китай надхвърли 1 милиард юана. Според първоначална прогноза, тази година ръстът ще бъде над 30%. През 2025 г. доставките на интелигентни устройства като смартфони и компютри с изкуствен интелект надхвърлят 100 милиона броя, като се очаква през тази година те да продължат да нарастват значително, а продажбите им тази година се очаква да надхвърлят за първи път тези на устройства без изкуствен интелект.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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