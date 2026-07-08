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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23187385 www.24chasa.bg

Националният летен сезон за култура и туризъм 2026 ще представи множество разнообразни културно-туристически прояви

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 8 юли Министерството на културата и туризма на Китай даде официален старт на Националния летен сезон за култура и туризъм 2026 г. Основното събитие по откриването се проведе в провинция Цинхай. В рамките на инициативата в цялата страна ще бъдат организирани разнообразни културни и туристически прояви, които да отговорят на нарастващото търсене на летни пътувания и културно-туристически услуги.

Кампанията това лято ще продължи от началото на юли до края на август. В различните райони ще бъдат предложени повече висококачествени туристически и културни продукти, насочени към най-търсените летни форми на отдих – прохладни планински дестинации, морски ваканции, нощен туризъм, круизи и яхтени пътувания, семейни развлечения, образователни екскурзии, кулинарен туризъм и посещения на музеи. В рамките на сезона в страната ще се проведат над 30 000 събития. Освен това ще бъдат предоставени потребителски ваучери и други субсидии на обща стойност над 450 милиона юана.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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