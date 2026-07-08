Nikkei: Китай изпреварва САЩ по патенти във финансовите технологии

Китайските банки и технологични компании са световни лидери в заявките за патенти във финансовите технологии (финтех) през последното десетилетие, оставяйки зад гърба си САЩ, съобщи японското издание Nikkei Asia. Според проучването, реализирано съвместно с компанията Patent Result, Китай държи 38% от общия брой на 120 000 патента, подадени в 118 държави за периода до 2025 г., което е 10-кратен ръст спрямо предходното десетилетие.

Данните подчертават не само количественото превъзходство, но и високото качество на китайските иновации. Класациите по стойност и конкурентоспособност на патентите отново поставят Китай на челно място, следван от САЩ и Япония. Сред корпоративните лидери се откроява гигантът в електронната търговия „Алибаба" (Alibaba Group).

Като пример за приложението на изкуствения интелект изданието цитира Индустриалната и търговска банка на Китай (ICBC). Банката използва алгоритми за анализ на потребителското поведение при оценка на кредитния риск, както и за оптимизация на логистични процеси, като например планиране на зареждането на банкомати въз основа на данни за местоположението и метеорологичните условия.

Според експерти, тези иновации – от блокчейн технологиите до трансграничните разплащания с дигитален юан (e-CNY), предоставят ефективни решения за реалната икономика. Чрез директна свързаност с платежните системи, трансграничните трансакции вече се извършват за часове, вместо за дни, елиминирайки нуждата от множество посреднически банки.