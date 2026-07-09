Коя скоростна кутия е по-добра за здравето на мозъка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Може ли начинът, по който превключвате предавките, да повлияе на мозъчната функция? Група японски изследователи смятат, че може.

Проучването показва, че шофирането на автомобил с ръчна скоростна кутия изисква повече умствена ангажираност, отколкото с автомат, което би могло да помогне за запазването на определени когнитивни способности в дългосрочен план.

Изследването е ръководено от професор Рюта Кавашима от университета Тохоку, един от най-известните невролози в Япония.

Според изследователския екип, шофирането на автомобил с ръчна скоростна кутия активира префронталния кортекс - частта от мозъка, отговорна за планирането, концентрацията, паметта и вземането на решения.

Причината е, че водачът трябва постоянно да координира движенията на ръцете и краката си, да следи движението, да избира подходящата предавка и да съобразява скоростта с оборотите на двигателя. Всичко това изисква значително повече умствена ангажираност, отколкото шофирането на автомобил с автоматична скоростна кутия, съобщава Carscoops.

Изследователите посочват, че подобно редовно умствено натоварване представлява вид ежедневно упражнение за мозъка, което би могло да бъде особено полезно в общества с все по-застаряващо население. С автоматичните трансмисии и особено с бъдещите автономни превозни средства, водачът е значително по-малко ангажиран с тези задачи.

Ръчните трансмисии обаче бързо изчезват от пазара.