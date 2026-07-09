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Коя скоростна кутия е по-добра за здравето на мозъка

Георги Луканов

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Ръчна скоростна кутия на BMW. Снимка: BMW

Може ли начинът, по който превключвате предавките, да повлияе на мозъчната функция? Група японски изследователи смятат, че може.

Проучването показва, че шофирането на автомобил с ръчна скоростна кутия изисква повече умствена ангажираност, отколкото с автомат, което би могло да помогне за запазването на определени когнитивни способности в дългосрочен план.

Изследването е ръководено от професор Рюта Кавашима от университета Тохоку, един от най-известните невролози в Япония.

Според изследователския екип, шофирането на автомобил с ръчна скоростна кутия активира префронталния кортекс - частта от мозъка, отговорна за планирането, концентрацията, паметта и вземането на решения.

Причината е, че водачът трябва постоянно да координира движенията на ръцете и краката си, да следи движението, да избира подходящата предавка и да съобразява скоростта с оборотите на двигателя. Всичко това изисква значително повече умствена ангажираност, отколкото шофирането на автомобил с автоматична скоростна кутия, съобщава Carscoops.

Изследователите посочват, че подобно редовно умствено натоварване представлява вид ежедневно упражнение за мозъка, което би могло да бъде особено полезно в общества с все по-застаряващо население. С автоматичните трансмисии и особено с бъдещите автономни превозни средства, водачът е значително по-малко ангажиран с тези задачи.

Ръчните трансмисии обаче бързо изчезват от пазара. 

Ръчна скоростна кутия на BMW. Снимка: BMW
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