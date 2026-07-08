Бум на монтирането на газови уредби в Русия

В Русия пропан-бутанът (LPG) е особено популярен като автомобилно гориво от години, но сега нещата излризат извън контрол. Това се дължи на украинските атаки срещу руската петролна индустрия.

От Русия идва информация, че има дълги опашки на бензиностанциите, защото бензинът е оскъден. Така монтиранто на газови уредби е повече от удобно решение в тази ситуация.

Инсталирането на нови LPG системи в автомобилите е нараснало значително. Монтажист на LPG системи от Москва говори за списък с чакащи, който се простира до септември. Друг споменава 276 обаждания за един ден за запазване на час, докато капацитетът е най-много 40 на ден.

Трудно е да се каже колко автомобила в момента работят на пропан-бутан в Русия, но повече от половината коли в станата са с газови уредби.