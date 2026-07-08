Пулев: "Литаско" ни потърси и предложи да вдигне запора на сметките на "Лукойл"

Разговорите с "Литаско" няма да доведат до проблеми с удължаването на дерогацията за рафинерията в Бургас от Великобритания и САЩ

"Литаско" сам е потърсил новото правителство и е предложил да вдигне запора на сметките на "Лукойл". Това разказа вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев по време на изслушване в икономическата комисия в парламента.

"Литаско" е поискал предсрочно вътрешен индустриален кредит от компанията майка за около 400 млн. евро. "Лукойл" няма финансовите ресурси така шоково да го плати, а и това би нарушило санкционните режими - този капитал може да достигне до руски компании. Затова "Лукойл" отказва да плати и следва блокиране на договореностите между "Лукойл" и доставчиците в Швейцария.

При идването на новото правителство, "Литаско" по собствена воля са инициирали комуникация и са предложили решение, изгодно за двете страни. Разблокирането на тези сметки дава възможност на "Лукойл" да си купи диверсифицирано висококачествен петрол. А за "Литаско" – така се запазва стойността на актива в контекста на разговорите за продажба, които се водят между руските продавачи и международни консорциуми, разказа Пулев.

Относно арбитражният спор, който е в размер на около 3 млрд. евро, той се следи от министерството на финансите.

По думите на вицепремиера предишният особен управител на държавата в "Лукойл" Румен Спецов не е давал редовен отчет на министъра, но това се променя с назначаването на новия - Евгени Симеонов. Той е направил вътрешен анализ на компанията и е преценил, че е нужно да се назначи независим международен одитор, за да валидира притесненията му. Вече текат преговори с някои от големите счетоводни кантори. Когато излязат резултатите от този одит, ще го представим, обеща Пулев.

"Не мисля, че ще има проблеми с продължаването на дерогацията и от Великобритания, и от САЩ. Няма да има нарушения на санкциите заради разговорите ни с „Литаско", те дават нова възможност за диверсификация - „Лукойл" да купува суров петрол от Швейцария, но ако иска, това не е правно обвързване", успокои министърът.

Швейцарската фирма „Литаско" - част от руската "Лукойл" и собственик на рафинерията в Бургас, се е съгласила да отпаднат част от правните и оперативните ограничения, които са затруднявали работата на „Лукойл Нефтохим Бургас". Това стана ясно на 30 юни след среща на ръководството на компанията с премиера Румен Радев, в която участва и вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Според него договореното е важна стъпка към нормализиране на отношенията между държавата и собствениците на активите на „Лукойл" в България. Пулев определи срещата като критична, защото за първи път се показвало отношение, което едновременно защитава конкуренцията, частната собственост и българския интерес.

Основният резултат от разговорите е, че „Литаско" ще оттегли ограничения, наложени чрез съд в Женева, които са пречели на бургаската рафинерия да купува петрол от дружества, регистрирани в Швейцария. Така от сряда, 1 юли „Лукойл Нефтохим Бургас" можеше да работи с всички такива контрагенти.

Тогава особеният управител на рафинерията Евгени Симеонов обясни, че проблемът е свързан със заем, отпуснат от „Литаско" на „Лукойл България" през 2023 г. По думите му този заем е станал предварително изискуем, а в резултат на това са били наложени ограничения, които са затруднили доставките на нужните сортове суров петрол за завода. „Това беше огромна трудност за нормалната работа на рафинерията. От утре (б.р. 1 юли) дружеството ще може да купува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария", каза Симеонов.

Той допълни, че през последните месеци несигурността около доставките е наложила преработка на по-тежки видове нефт. Това е довело до натрупване на сериозни проблеми в инсталациите и е затруднило работата на предприятието.

В последниья ден на юни Пулев подчерта, че рафинерията и мрежата от бензиностанции на „Лукойл" са стратегически актив за българската икономика. По думите му поведението на компанията има пряко значение за пазара на горива, за конкуренцията и за цените на дребно. Вицепремиерът посочи, че правителството е предприело няколко стъпки за по-голяма прозрачност и контрол върху дейността на дружествата, свързани с „Лукойл" в България. Следващата цел на правителството е чрез активен диалог да се стигне до пълно отпадане на арбитражния спор с „Литаско".

От страна на „Литаско" вицепрезидентът на „Лукойл Интернешънъл" Инна Дарий пък заяви, че срещата е първа положителна стъпка в диалога с българското правителство. По думите ѝ целта на компанията е да съхрани активите си в България и едновременно с това да поддържа стабилността на икономиката. „Ще продължим диалога, за да намерим решения, приемливи и за двете страни", каза Дарий.