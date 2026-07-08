България няма пари за завода с "Райнметал" за барут

Няма подписан договор, 40 млн. евро вече са платени за строежа

Няма подписан договор за изграждането на съвместния военен завод между ВМЗ - Сопот и немския концерн "Райнметал", а само спогодби. В момента България няма и необходимите средства за това. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев по време на изслушване в икономическа комисия в парламента.

Заводът за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандарт на НАТО и модулни зарядни системи беше договорен миналата година по време на правителството на Росен Желязков. Той трябва да бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот. Oчаква се да бъдат отворени 1000 нови работни места. Инвестицията от страна на България трябва да е в размер на 420 млн. евро, които да дойдат от европейския механизъм SAFE.

Само 10-15% от ресурса по този механизъм може да се използва за производствени мощности, твърди обаче вицепремиерът Александър Пулев. По думите му предишното правителство е обещало, че ще заложи 400 млн. като капиталови разходи в бюджета за изграждането на завода, но в момента такива средства няма. "Ще е много трудно да се финансира този проект, трябва да се търси нова банкируема структура, да се търсят средства от Европа. Към момента има повече въпроси от отговори, комуникирали сме го и с немската страна. Искаме да го направим, но ще изпитаме трудности да го финансираме. Трябва да се трансформира целият бизнес план и разчет", предупреди Пулев. Трябвало да се предоговорят редица клаузи и за защита на националния интерес, за да участват български поддоставчици във веригата на доставки.

Създадено бе и ново дружество "Иганово", чиято цел е била да поеме изцяло отделен финансов ангажимент за изграждането на завода - да наеме строителна фирма, която да построи и да го дава под наем. За целта е трябвало да се преведат 270 млн. евро към някоя строителна фирма. "Иганово" се появило по странен начин, не е фигурирало в първоначалната концепция. ВМЗ е трябвало да участва и да направи апорт на терен, да инвестира в подходяща инфраструктура. В един момент се появява това новосъздадено дружество", обясни Пулев.

И допълни, че 40 млн. евро вече бяха дадени от държавата, като те обаче са били платени на "Райнметал", защото тяхната политика е, когато строителство на техния завод се изнася към трета страна, която не участва в съвместното дружество.

Обяснението за създаването на "Иганово" беше, че така ще се избегне възлагане на обществени поръчки за изграждане на заводите, което ще спести време, да се намали зависимостта от външни доставчици за критични елементи от отбранителната логистика, да се повиши готовността за осигуряване на националните нужди в кризи, да се стимулира местната индустрия, както и да се открият нови възможности за партньорства с европейски производители. "Можем да изпълним проекта за 14 месеца", каза Армин Папергер - изпълнителен директор на "Райнметал", при подписването на договор за създаване на съвместно дружество с ВМЗ - Сопот.