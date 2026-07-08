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Министър Найденов: Няма да намаляваме заплатите на магистратите и съдебните служители

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Министър Николай Найденов и Стефан Петров от ВСС (вляво)

Проектозаконът за държавния бюджет не предвижда намаляване на възнагражденията на магистратите и съдебните служители. С това искам категорично да опровергая фалшивите новини, които се разпространяват в публичното пространство. Това заяви правосъдният министър Николай Найденов по време на обсъждането на първо четене на законопроекта за държавния бюджет в правната комисия в Народното събрание.

Председателят на комисията Янка Тянкова благодари на министър Найденов за направеното уточнение и изрази надежда, че с него ще бъдат прекратени спекулациите по темата.

Комисията прие проект на бюджета за съдебната власт.

Тревоги, че ще им бъдат намалени не само възнагражденията, но и ще се стигне до съкращения, изразиха през последните дни съдебните служители от цялата страна.  

Министър Николай Найденов и Стефан Петров от ВСС (вляво)

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