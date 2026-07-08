Александър Пулев: Има силен интерес от Турция и азиатски държави за производство на електромобили у нас

При посещението си в Турция вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев е провел разговори за инвестиция във военната индустрия с голяма турска фирма с американско участие. Отделно в областта на микроелектрониката се е провела среща с IMEC - най-голямата лаборатория и RND център в сферата, които имат интерес да дойдат в България. А от Турция и азиатски държави има много силен интерес за цялостно производство на електрически автомобили у нас.

Това обяви Александър Пулев по време на изслушване в икономическата комисия в парламента. Имаме регулярни срещи с международни инвеститори, които казват, че виждат потенциал за устойчивост на институциите да заработят, увери той. Автомобилният сектор, който вече допринася за 10% от БВП на страната ни, се трансформира в цял свят и ние също трябва да се трансформираме към новата реалност, доминирана от Азия.

Пулев беше част от делегацията с премиера Румен Радев, която се срещна с турския президент Реджеп Ердоган в понеделник преди срещата на НАТО в Анкара. След нея от Министерския съвет обявиха, че договорът с "Боташ" се замразява за 15 месеца.

Сред основните теми на разговорите на Пулев били разширяването на търговията, насърчаването на инвестициите, развитието на транспортната свързаност и задълбочаването на сътрудничеството в енергетиката и отбранителната индустрия – области, които са от ключово значение за устойчивия растеж и конкурентоспособността на двете икономики.

По повод затварянето на развойния център на "Бош" у нас, той каза, че са поканили ръководството за разговор относно причините за решението им. "Доколкото разбирам има глобално преструктуриране на точно този инженерингов екип и се затварят и на други места такива центрове и ги местят в Азия", допълни Пулев. Процесът по затваряне се очаква да приключи до средата на 2027 г. Той ще засегне около 670 служители.

Краткосрочният фокус на министерството обаче е насочен към заздравяване на индустрията. В бюджета има редица насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите - за тях са предвидени 60 млн. евро, както и средства за помощ към енергоемките производства.

Друг приоритет е разработване на конкурентна и работеща рамка, свързана с публично-частните партньорства, за да имаме модерна инфраструктура, защото ако няма достъп до регионите, няма инвестиции.

Поставена е и цел за намаляване на административната тежест и регулациите, вече имаме 278 мерки, които сме набелязали.

Трябва да ускорим подписването на международни меморадуми, които отлежават по чекмеджетата. Започнахме с Полша, те са двигателя на растежа на ЕС. Сключихме меморандум за приоритетни зони, в които български малки и средни предприятия да влязат във веригите на доставки там.

Пулев беше на посещение в Полша преди две седмици. Като ключови области на сътрудничество тогава той очерта индустриалното производство, иновациите, изкуствения интелект, транспортната свързаност, енергетиката и отбранителната индустрия.

По време на срещата си с министъра на държавните активи на Република Полша Войчех Балчун Пулев подчерта значението на подготвяното двустранно споразумение, което ще създаде институционална рамка за сътрудничество в области от взаимен интерес, сред които трансфер на технологии, иновациите и технологичното развитие.

Координационният съвет за насърчаване на инвестициите ще е централно звено, което ще работи с инвеститорите, ще им помага за бързо обслужване, събиране на всички разрешителни, за да се улеснят.