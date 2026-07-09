Чиновникът остава без банкети, няма служебна почерпка и за Нова година

Чиновниците, освен че ще започнат да си плащат сами осигуровките, ще трябва да забравят за коледни и новогодишни тържества, фирмени банкети, спортни прояви и други събирания с неслужебен характер, платени с бюджетни пари. Това предвижда текст в проекта за бюджет за 2026 г. Според него министерства и ведомства спират разходите за празнични, развлекателни и спортни прояви за служителите си. Тук са включени и коледни и новогодишни тържества, както и други подобни събития, които не са свързани пряко със служебната дейност.

На практика това означава, че ако администрацията иска празник, той няма да може да бъде за сметка на бюджета.

Ограничението не спира само до празненствата. Със същия текст се въвежда и забрана за провеждане на работни срещи, оперативки, съвещания, семинари и обучения извън административните сгради и помещения, които са предоставени за управление на съответната бюджетна организация.

Така практиката служители да се събират на работни форуми в хотели, курорти или външни конферентни зали ще бъде силно ограничена. Изключения ще има само за международни събития, произтичащи от двустранни или многостранни ангажименти, както и за прояви, свързани с международни организации.

Разрешени остават и събития, които се финансират изцяло по международни програми и проекти, но само ако разходът е изрично записан като допустим в одобрения бюджет. Изключение се прави и за обучения, организирани от публични обучителни институции.

Всички останали вътрешни и междуведомствени срещи ще трябва да се провеждат онлайн. В текста е записано, че координационните съвещания и работните срещи на служители трябва да се правят единствено в дигитална среда, чрез наличната ведомствена инфраструктура.

С други думи, администрацията ще трябва да замени конферентната зала с видеовръзка, а служебния банкет с лична организация и да плати за празненството. Мярката е насочена към ограничаване на разходите, които не са пряко свързани с основната дейност на държавните и общинските структури.

