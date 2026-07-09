Ниви и лозя поевтиняват за първи път след пандемията

За 10 години обаче цените са се вдигнали двойно, при арендата също има увеличение

Средните цени на земеделската земя, както и на арендата от ниви у нас през 2025 г. намаляват. Това се случва за първи път от 2020 г., когато пандемията доведе до понижение на средните цени с 1,8%. Сега спадът е 3,3% в сравнение с предходната 2024 г. Тази тенденция не засяга единствено Северозападна България, където

продължава да има ръст на цените от 4,1%,

както и Тракийската низина, където от 1064 лв. за декар през 2024 г. на следващата година средната цена е станала 1136 лв.

В житницата на България Добруджа спадът на средната цена на земеделската земя е сред най-големите - с 9,5% за една година независимо, че и така остава най-скъпа. Декарът там струва средно 2092 лв. - почти двойно, отколкото на повечето други места в България.

През последните 10 години земеделските терени у нас са поскъпнали на практика двойно, защото през 2017 г. един декар е струвал 870 лв., а вече е 1648 лв. Тези цифри обаче са за плодородната земя,

затревените площи са около 4 пъти по-евтини,

като при тях също има поскъпване за последното десетилетие, но далеч по-умерено.

Цената, която се плаща за аренда на земеделски земи, също се е понижила през 2025 г. дори с 12,1% в сравнение с предходната година. За разлика от цената за покупко-продажба обаче тя винаги е била непостоянна и лесно се влияе от много фактори. На практика за последното десетилетие наемането на земеделски земи за обработка срещу заплащане почти не се е променило - един декар е струвал 47 лв. през 2017 г. и 51 лв. през 2025 г.

Средната аренда в Североизточна България продължава да е най-високата

в страната - 67 лв. за декар, независимо че там през миналата година е отбелязано и най-голямото понижение от 15,2% на годишна база.

Данните се отнасят за ниви от всички категории, лозя, ливади и пасища. До 2024 г. статистиката събираше тези данни от самите земеделски стопанства и малкото агенции за недвижими имоти, които се занимават със земеделски парцели.

От 2025 г. насам обаче те се подават от регистъра на земеделското министерство на договорите за аренда и от Агенцията по вписванията, т.е. се отнасят само за реално сключени сделки.