Министър Димитров: Подготвяме инициативи за повече румънски туристи през цялата година

„Румъния е един от най-важните пазари за българския туризъм. Когато имаме толкова голям интерес от румънските туристи, трябва да работим не само за повече пътувания, а и за по-високо качество на предлагането", заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров по време на среща с посланика на Румъния в България Н. Пр. Бръндуша Предеску, съобщиха от ведомството.

На срещата бяха обсъдении конкретни инициативи за по-активно сътрудничество между туристическия бранш на двете страни, по-доброто представяне на българските дестинации и насърчаването на пътуванията през всички сезони.

През миналата година България е посрещнала близо 1,4 млн. посетители от Румъния, които избират страната ни не само за лятна ваканция, но и за кратки уикенд пътувания, културен туризъм, СПА и балнеолечение.

Посланик Бръндуша Предеску даде висока оценка на новата стратегия на Министерството на туризма за румънския пазар. По думите ѝ заложените послания отговарят на очакванията на румънците и имат потенциал да представят България по още по-убедителен начин. Тя отбеляза, че страната ни вече е добре позната и предпочитана дестинация за румънските туристи през цялата година, като наред с високия интерес все по-голямо значение придобива съотношението между цената и качеството на туристическата услуга.

Обсъден беше и проектът за изпращане на туристическо аташе в Букурещ. Очаква се то да засили присъствието на България на румънския пазар, да подпомогне развитието на партньорствата с туристическия бранш и да допринесе за по-ефективното популяризиране на страната ни като целогодишна туристическа дестинация.

Като следваща стъпка министър Димитров предложи организирането на B2B форум с участието на туроператори от България и Румъния. Целта е да бъдат създадени нови партньорства, да се представят по-успешно българските туристически продукти и да се разработят съвместни предложения за кратки пътувания, СПА и балнео туризъм, културни маршрути и целогодишни посещения.

Министерството на туризма отличи и Себастиан Константинеску за принос към популяризирането на България в Румъния. Грамотата беше връчена от заместник-министъра проф. Мариела Модева като признание за дългогодишната работа на платформата Travel Planner за представянето на страната ни пред румънската публика. „Оценяваме високо Вашите усилия през годините и последователната Ви работа за представянето на България пред румънската публика. За нас е важно да чуваме мнението и предложенията на партньори, които познават пазара и имат пряк контакт с туристите", заяви проф. Модева при връчването на грамотата.

Себастиан Константинеску подчерта, че България остава водеща дестинация за Travel Planner, като платформата разполага с над 1000 материала за страната ни и достига до милиони потребители годишно.