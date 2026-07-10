Британската тв Sky придобива ITV, за да се конкурира с Netflix и YouTube

Решаващ момент в историята на телевизионното излъчване във Великобритания - така анализатори определиха новината, че британската тв “Скай” (Sky) придобива Ай Ти Ви (ITV). Причината е, че след сделката тя става реален конкурент на “Нетфликс” и “Ютюб”.

Продажбата включва телевизионните канали на ITV и нейната стрийминг услуга ITVX. Стойността на сделката може да достигне 1,6 млрд. английски лири (1,9 млрд. евро), от които 1,2 милиарда в брой. Sky също така се ангажира да инвестира 2,1 млрд. лири в рамките на пет години в съдържанието на “Ай Ти Ви студиос” (ITV Studios) - подразделението за аудио-визуална продукция на ITV, което не е засегнато от придобиването. Очаква се сделката да доведе до икономии от около 200 милиона лири годишно в рамките на три години, пише в съобщението, разпространено от Sky.

Според анализатори сливането на обществените канали на компанията ITV и компанията Sky – лидер в областта на платената телевизия – ще съставлява около 70% от рекламния пазар в сектора на традиционното телевизионно излъчване във Великобритания, включително договорите, сключени с трети излъчващи организации.

Секторът на традиционното телевизионно излъчване претърпява структурен спад, тъй като аудиторията се преориентира към стрийминг и дигитално съдържание.

Главният изпълнителен директор на Sky Дейна Стронг заяви, че сделката ще се фокусира върху предоставянето на “изключителни британски програми” в един бързо променящ се свят, като ITV ще остане “обществена телевизия в сърцето на британския живот”.

Акциите на ITV се повишиха с 1,2 процента до 83 пенса след новината в понеделник.

