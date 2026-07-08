Русия забрани износа на дизел, за да увеличи доставките за вътрешния пазар

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Русия въведе забрана за износа на дизелово гориво и ще започне да внася горива още през юли като част от мерките за преодоляване на недостига на бензин и дизел в страната, заяви днес руският вицепремиер Александър Новак на правителствено заседание, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Днес беше въведена забрана за износа на дизелово гориво и това ще позволи да се увеличат доставките за вътрешния пазар", каза Новак.

Той отчете, че сред руските граждани има безпокойство заради недостига на горива по бензиностанциите.

Заради кризата с горивата, малки частни бензиностанции в Русия за първи път започнаха да продават горива на цена над 100 рубли (около 1,27 долара) за литър, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Според търговци недостигът на горива, причинен от украинските атаки срещу руски нефтените заводи, е довел до рязко поскъпване на бензина и дизела на пазара. Ударите по руската енергийна инфраструктура създадоха сериозни трудности при доставките за голяма част от страната. Най-засегнати са южните райони, Сибир и окупираните от Москва украински територии.

Малките играчи на пазара са се доближили до прага от 100 рубли за литър още преди 2 седмици, но първоначално не са го преминали, тъй като таблата с цените на бензиностанциите не са били пригодени да показват трицифрени суми.

До 30 юни пазарната ситуация обаче наложи актуализации на техниката, които дадоха изписването на цени между 120 или 140 рубли за литър гориво. В същото време цените по бензиностанциите на големите петролни фирми останаха близки до нивата преди кризата. Бензин АИ-92 се продава за около 63 – 66 рубли за литър, а АИ-95 е на нива от 70 – 73 рубли.

Според търговци тези компании спазват неформално споразумение с регулаторните органи, съгласно което повишаването на цените не трябва да изпреварва инфлацията.

Значителната разлика в цените е довела до бързо изчерпване на наличностите в бензиностанциите на големите петролни компании, което на места доведе до временно спиране на продажбите до следващите доставки.

Руският президент Владимир Путин призна преди дни, че украинските атаки с дронове са допринесли за недостига на горива, но увери, че властите работят за овладяване на ситуацията.

По оценки на представители на бранша производството на бензин в Русия от май насам остава под равнището на вътрешното потребление, докато производството на дизелово гориво приблизително покрива търсенето.