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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23191499 www.24chasa.bg

40 млн. евро дадени за завода за барут с “Райнметал”, но България няма пари за целия проект (Обзор)

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Споразумението с “Райнметал” бе подписано в София през октомври 2025 г. в присъствието на тогавашния премиер Росен Желязков и шефа на германския концерн Армин Папергер.

40 млн. евро вече са платени за завода за барут с “Райнметал”, но България няма пари за целия проект. Няма и подписан договор за изграждането на съвместния военен завод между ВМЗ - Сопот, и немския концерн. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев по време на изслушване в икономическата комисия в парламента в сряда.

Заводът за барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандарт на НАТО и модулни зарядни системи бе договорен миналата година по време на правителството на Росен Желязков. Oчаква се да бъдат отворени 1000 работни места. Инвестицията от страна на България трябва да е 420 млн. евро, които да дойдат от европейския механизъм SAFE.

Само 10-15% от ресурса по този механизъм може да се използват за производствени мощности, твърди обаче Пулев. “Ще е много трудно да се финансира този проект, трябва да се търси нова банкируема структура, да се търсят средства от Европа. Искаме да го направим, но ще изпитаме трудности да го финансираме. Трябва да се трансформират целият бизнес план и разчет”, предупреди Пулев. Трябвало да се предоговорят редица клаузи и за защита на националния интерес, за да участват български поддоставчици.

За строежа на завода бе създадено и ново дружество “Иганово”. Компанията не е фигурирала в първоначалната концепция. ВМЗ е трябвало да участва и да направи апорт на терен, да инвестира в инфраструктура. Сумата от 40 млн. евро бе гласувана от правителството “Желязков” в края на миналата година и внесена като капитал в “Иганово”. Тези пари реално са дадени за пълния проект на завода, който трябва да построи “Иганово”. Създаването на дружеството и ползването на проекти на “Райнметал” е било изискване на немската компания и тя работи така навсякъде в Европа, разказаха хора от МИ, участвали в преговорите. Проектите вече са пристигнали в българската фирма. И тя била направена по искане на германците, защото заради антикорупционни правила не можело заводът да се строи от джойнт венчъра на ВМЗ и “Райнметал”. В бюджета на кабинета на Росен Желязков е имало предвидени 500 млн. евро за строежа на завода и договорът е бил съгласуван и готов за подписване. Било преценено, че все пак той трябва да бъде подписан от следващия редовен кабинет, и бил оставен готов.

Споразумението с “Райнметал” бе подписано в София през октомври 2025 г. в присъствието на тогавашния премиер Росен Желязков и шефа на германския концерн Армин Папергер.

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