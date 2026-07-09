НАП в акция по Южното Черноморие - масово не се издават касови бележки

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Засилените проверки на НАП по Южното Черноморие продължават. 25 нарушения са установили инспекторите на агенцията по приходите само за два дни, съобщава Би Ти Ви.

Проверени са близо 80 търговски обекта в Созопол. На 50 търговци са изискани документи заради проверки по Закона за въвеждане на еврото след сигнали за необосновано повишаване на цените.

Най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки и разминаване между наличните средства в касата и отчетения оборот.

При една от проверките на плаж „Каваци“ инспекторите са установили използване на нефискален принтер, чрез който не са отчитани приходи към НАП. За търговеца предстои глоба.

От началото на лятната контролна кампания са проверени над 650 търговски обекта в страната, като нарушения са открити в 226 от тях.

От НАП предупреждават, че контролът ще бъде засилен, а при повторно неиздаване на касова бележка законът предвижда и запечатване на обекта. Проверките продължават.