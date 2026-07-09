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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23192607 www.24chasa.bg

България и Сърбия подписват спогодба за нов граничен пункт „Калотина - Градина“ 2

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Иван Демерджиев Кадър БНТ

Втори граничен пункт между България и Сърбия – „Калотина – Градина“ 2, предстои да бъде открит. 

На Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Калотина" ще се проведе работна среща на министър Иван Демерджиев с министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич, на която ще бъде подписана междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен Граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина" 2 (Република България) и „Градина" 2 (Република Сърбия), съобщиха от пресцентъра на МВР.

За намерението да бъде подписан договор за изграждането на нов временен граничен пункт „Калотина 2 – Градина 2" и да бъде намерено решение между България и Сърбия за облекчаване на трафика през границата, каза в началото на юни сръбският министър-председател Джуро Мацут пред БТА в първото си интервю за българска медия.

Иван Демерджиев Кадър БНТ
Ивица Дачич
Иван Демерджиев Кадър БНТ
Ивица Дачич
Иван Демерджиев Кадър БНТ
Ивица Дачич

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