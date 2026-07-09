Радослав Рибарски: "Булгаргаз" настоява за пазарни условия с "Боташ"

Замразяването на договора "Боташ", който ни тежеше от три години, е глътка въздух за "Булгаргаз", заяви пред Би Ти Ви Радослав Рибарски, зам. председател на комисията по енергетика.

Не сме саботирали "Боташ", но условията на този договор не са изгодни на България. Въпросните 360 милиона евро дълг са доказателство за това. 15-те месеца пауза с "Боташ" съвпадат с периода септември-октомври 2027 г., когато ще трябва да бъдат прекратени доставките на тръбен руски газ, заяви Рибарски. Според него дали турската страна е сложила такъв срок, за да види как санкциите ще бъдат прилагани, как това ще се отрази на търговията с природен газ в Европа и как това би засегнало интересите на "Боташ", е най-логичното му обяснение.

"Булгаргаз" настоява за пазарни условия, които отговарят на пазарната конюнктура. И към онзи момент, и сега трябва да плащаме за онова, което ни се доставя. А цената за пренос трябва да отговаря на нивата в нашия регион, каза Рибарски. Желанието е да не заплащаме огромните обеми, които освен че не ползваме, и физически не можем да доставим толкова големи количества природен газ на турските терминали. В момента когато терминалът в Александруполис не работи, доставките се разтоварват в Турция.

Как ще бъде предоговорен "Боташ" - на този въпрос Рибарски отговори, че се надява да не са правени задкулисни договорки между премиера Радев и турския президент Ердоган. "Настояваме този протокол да бъде видим за всички. Едно негово засекретяване отново увеличава спекулациите и интерпретациите какво ще се случи след 15 месеца", заяви Рибарски. Според него трябва да се намери решение за дълговете на "Булгаргаз" - ние не сме ползвали капацитета на "Боташ", не сме внасяли такива количества газ, затова за натрупаните 360 млн. евро дълг на "Булгаргаз" трябва да се търси решение. "Топлофикация - София" също е свързана с предоговаряне на задълженията си, така че да подобри финансовото си състояние.

"Продължаваме промяната" заставаме зад Андрей Гюров като кандидат за президент, очакваме той да потвърди, заяви още Рибарски.