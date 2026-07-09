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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23193550 www.24chasa.bg

Volkswagen обмисля производството на евтини модели в Германия, разработвани за пазара в Китай

Георги Луканов

[email protected]

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Фабрика на Volkswagen.

Управителният съвет на Volkswagen Group провежда изключително тежка и определяща бъдещето среща в централата си във Волфсбург днес, пише Automotive News. Главният изпълнителен директор Оливер Блуме се опитва да убеди синдикатите да приемат драстичен план за преструктуриране. Обсъжда се затварянето на 4 германски завода (включително историческия завод за електромобили в Цвикау и този на Audi в Некарсулм) и съкращаването на до 100 000 работни места поради слаб интерес към електрическата им гама и свирепата китайска конкуренция. Напрежението е огромно, а служители излязоха на масови протести.

Един от най-шокиращите сценарии, обсъждани на днешната среща, е пренасочването им към сглобяване на разработени в Китай модели на VW за европейския пазар. Тъй като заводите в Германия работят на едва 73-81% от капацитета си, внасянето на по-евтини китайски платформи на марката се вижда като единствен шанс за оцеляването на тези фабрики.

Фабрика на Volkswagen.
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