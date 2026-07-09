Потребителите имат достъп до над 15 допълнителни услуги, които могат да управляват в мобилното приложение на оператора

Един абонамент за сериали, втори за музика, трети за облачно пространство и още един за аудиокниги. Така неусетно дигиталното ежедневие започва да се разпределя между все повече услуги, профили и месечни плащания. В глобален мащаб това явление вече е познато като „умора от абонаменти“ (на англ. език subscription fatigue) – натрупване на услуги, за които често плащаме по навик, дори когато не използваме активно всички. Именно затова събирането на част от тези услуги в един мобилен план започва да изглежда не просто удобно, а и финансово по-разумно.

Новата платформа GO+ на Yettel стъпва именно върху тази логика. Тя осигурява достъп до допълнителни услуги, които се предоставят за определен период без допълнително заплащане с мобилния план. Сред тях са популярни стрийминг и развлекателни платформи като HBO Max, SkyShowtime, VOYO, Storytel и Deezer, облачната услуга Yettel Cloud за съхранение на снимки, видеа и файлове, както и решения за онлайн защита на личните данни. Така мобилният план започва да покрива нужди, които вече са част от ежедневието на много потребители, но често се заплащат и управляват отделно.

Повече стойност в рамките на един мобилен план

Финансовото предимство на подобен модел се вижда най-ясно, когато погледнем колко различни услуги използва един активен дигитален потребител. Стрийминг платформа, облачно пространство, музикална или аудиоуслуга, защита на профили, допълнителни роуминг пакети – всяка от тях поотделно може да изглежда като малък месечен разход, но заедно бързо започват да тежат на бюджета.

GO+ предлага различен подход: според избрания мобилен план клиентът може да активира определени услуги с промопериод без месечна такса. Така стойността на плана става по-видима – той не осигурява само свързаност, а отваря достъп до конкретни услуги, които потребителят може да избере според нуждите си и да използва в ежедневието си.

Платформата носи и сериозно практическо удобство. Всички активни услуги се управляват директно през приложението Yettel, където потребителят може да види какво е активирано, колко време остава от промопериода и какви допълнителни предложения са налични за неговия план. На пръв поглед това може да изглежда като малък детайл, но всъщност е важна част от потребителското преживяване. Колкото повече абонаменти и приложения използваме, толкова по-ценна става възможността да имаме по-ясна представа какви услуги са включени, къде се управляват и каква стойност получаваме срещу месечния си разход.

Практически решения за дома и пътуването

GO+ добавя стойност и извън изцяло дигиталните услуги. Платформата дава достъп до „Смарт турист“ – застраховка при пътуване в чужбина, а част от плановете включват месеци на използване без допълнително заплащане на „Смарт майстор“ – услуга за съдействие при домашни аварии, както и отстъпки за застраховките OneClick.

Тези услуги показват още една страна на новия тип мобилен план – той може да бъде полезен не само когато сме онлайн, но и в ситуации, в които имаме нужда от бързо и удобно решение. Например при битова авария у дома намирането на специалист в последния момент често е свързано с допълнителни разходи, време и стрес. Включването на преференции за подобна услуга към мобилния план добавя практична стойност именно в такива моменти.

Подобна е логиката и при пътуванията. Лесният достъп до услуги като туристическа застраховка и възможност за активиране на роуминг пакети прави подготовката за път по-удобна и предвидима. Така потребителят може по-лесно да се погрижи за две от най-важните неща при пътуване в чужбина – свързаността и спокойствието.

Бързият интернет и неограничените минути разговори вече са очакван стандарт във всеки мобилен план. Истинската разлика вече идва от това какво още получава потребителят в рамките на своя абонамент – съдържание, сигурност, облачно пространство и практични услуги за ежедневието.

GO+ показва именно тази промяна. Мобилният план вече не е само начин да останем свързани, а пакет от услуги, които могат да спестят отделни абонаменти, да улеснят управлението им и да добавят реална стойност към ежедневието. За потребителя това означава не просто повече мегабайти или минути, а повече смисъл в месечния разход.