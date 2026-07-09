ЕС решава утре дали да постави България под процедура за прекомерен дефицит

Финансовите министри на държавите от Европейския съюз ще гласуват утре предложение България да бъде поставена под процедура за прекомерен дефицит. Това предвижда дневният ред на заседанието на Съвета на ЕС в Брюксел.

Процедурата се основава на оценка на Европейската комисия, публикувана през юни, според която се очаква бюджетният дефицит на България да достигне 4,1% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2026 г. и да остане над референтната граница от 3% и през следващата година.

Според документите за заседанието предвидената гъвкавост при отчитането на разходите за отбрана в размер до 1,5% от БВП не е достатъчна, за да обясни прогнозираното превишение на допустимия дефицит.

От Съвета на ЕС посочват, че към момента още девет държави са обект на процедура за прекомерен дефицит – Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Румъния, пише БТА.

На 26 юни Съветът на ЕС отправи шест препоръки към България с цел страната да коригира бюджетния си дефицит и основанията за процедурата да отпаднат до 2029 година, пише БТА.

Процедурата при прекомерен дефицит е част от фискалните правила на Европейския съюз и се прилага, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) или държавният дълг не се намалява с необходимите темпове. След откриването ѝ Съветът на ЕС отправя препоръки за коригиране на публичните финанси в определен срок, а Европейската комисия следи изпълнението им.

В края на юни Съветът на ЕС препоръча на България да предприеме мерки за ограничаване на бюджетния дефицит до 2029 г. Въпреки поставянето под процедура, това не засяга членството на страната в еврозоната. България официално прие еврото от 1 януари 2026 г., а процедурата за прекомерен дефицит е стандартен механизъм за наблюдение, който в различни периоди е прилаган и спрямо редица други държави членки на ЕС.