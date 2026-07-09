ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пазарът на превозни средства с нови енергийни изто...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23193996 www.24chasa.bg

Безмитното пазаруване на остров Хайнан надхвърли 19,9 млрд. юана за първото полугодие

КМГ

960
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

За първите шест месеца на 2026 г. митническите власти на Хайкоу са регистрирали безмитни продажби на остров Хайнан на обща стойност 19,92 млрд. юана, с 15,966 млн. артикула и 2,793 млн. посетители. Това представлява ръст от съответно 18,8%, 7,3% и 12,6% в сравнение със същия период на миналата година.

През първото полугодие моделът на интегрираното развитие на провинция Хайнан, съчетаващ „културни и спортни събития + изложения, фестивали и празници + безмитно пазаруване", допълнително разшири каналите за привличане на клиенти от вътрешния и международния пазар. По този начин продължава да се реализира ефектът от натрупания трафик, а безмитното пазаруване на острова се развива в посока на интернационализация, повишаване на качеството и диверсификация.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание