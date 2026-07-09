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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23194040 www.24chasa.bg

МВФ повиши прогнозата за растежа на Китай

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 8 юли Международният валутен фонд (МВФ) публикува актуализирания си доклад „Световни икономически перспективи" за юли, в който прогнозира растеж на световната икономика от 3,0% през 2026 г. и 3,4% през 2027 г.

В сравнение с априлския доклад МВФ понижава минимално прогнозата за растеж през 2026 г. и повишава прогнозата за растеж през 2027 г. с 0,2 процентни пункта. В доклада се отбелязва, че сътресенията в енергийните доставки, породени от войната в Близкия изток, се преплитат с възходящия технологичен цикъл на изкуствения интелект и други свързани сектори, което води до явно разделение в перспективите пред световната икономика.

Докладът прогнозира още, че китайската икономика ще нарасне с 4,6% през 2026 г. и с 4,1% през 2027 г., което е съответно с 0,2 и 0,1 процентни пункта по-високо от априлските прогнози.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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