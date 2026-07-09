Пазарът на превозни средства с нови енергийни източници в Китай отбелязва стабилен растеж

Според последните официални данни от Китайската асоциация на автомобилната промишленост през периода януари – юни тази година производството, продажбите и износът на превозни средства с нови енергийни източници в Китай показват устойчив растеж. Производството възлиза на 7,438 млн. броя, а продажбите – на 7,446 млн. броя, което представлява ръст съответно от 6,7% и 7,3% на годишна база. През юни продажбите в сектора достигат близо 60% от общите продажби на нови леки автомобили.

По отношение на износа, през първите шест месеца износът на автомобили възлиза на 5,096 млн. броя, което е увеличение с 65,3% спрямо същия период на миналата година. От тях износът на превозни средства с нови енергийни източници е 2,355 млн. броя, отбелязвайки увеличение с 1,2 пъти на годишна база.