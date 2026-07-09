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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23194075 www.24chasa.bg

Китайската централна банка ще продължи умерено стимулиращата парична политика

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китайската народна банка обяви, че ще продължи да прилага умерено стимулираща парична политика след последното заседание на Комитета по паричната политика. Институцията ще засили мерките за стабилизиране на икономиката, като използва по-ефективно инструментите на паричната политика както за общата ликвидност, така и за целева подкрепа на отделни сектори.

Ще бъде подобрена и координацията между паричната и фискалната политика с цел устойчив икономически растеж и постепенно възстановяване на ценовите равнища. Централната банка потвърди, че ще продължи да насочва финансови ресурси към разширяване на вътрешното потребление, научно-технологичните иновации, както и към микро, малките и средните предприятия.

Специално внимание ще бъде отделено и на подобряването на финансовите услуги в подкрепа на развитието на частния сектор.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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