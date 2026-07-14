Колко струва интериорният дизайн: от 40 до над 200 евро на квадрат

Статията е част от луксозното премиум издание BUILD TREND, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи , собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

По-скъпите материали вдигат цените, но търсенето остава стабилно

Интериорният дизайн вече не е просто въпрос на естетика, а стратегическа инвестиция, която спестява време, усилия и скъпи грешки при обзавеждането на дома. На този фон въпросът „колко струва интериорният дизайн?" става все по-актуален – особено след въвеждането на еврото и при динамичния имотен пазар. Пазарът остава трудно измерим, защото услугата варира в широки граници – от десетки до стотици евро на квадратен метър. В момента най-често дизайнерските услуги се движат между 40 и 100 евро на кв. м, като при по-висок клас проекти могат да надхвърлят и 200 евро.

Доминиращият модел - в над 90% от случаите – е ценообразуване на квадратен метър. Алтернативно при по-малки проекти се използва цена „на стая", най-често за помещения като спалня или детска, където се предлага пакетна услуга с визуализации и чертежи. Съществува и трети модел – процент от инвестицията, по-популярен в САЩ, но все още рядко използван в България.

Крайната цена е индивидуална и зависи от обема работа, не само от площта обяснява Маргарита Темелкова от Асоциацията на интериорните дизайнери. Примерът е показателен - жилище от 100 кв. метра с една баня и отворено пространство изисква съвсем различен ресурс спрямо същата квадратура с няколко бани и множество малки помещения. Затова проектите се оценяват според обхвата – дали включват само идеен проект или пълна услуга с техническа документация, визуализации и координация на изпълнението. Основните фактори за цената са три - сложността и обемът на проекта, опитът и позиционирането на дизайнера и организацията на работа - самостоятелна или с екип.

Тенденцията е преминаване от класическите бежови тонове към по-светли, неутрални комбинации между сиво и бежово.

Арх. Стефан Кичев посочва, че реална цена трудно може да се даде без оглед на място. Най-често цените са между 30 и 40 евро на квадрат, но това не са най-високите нива за пазара. По-сериозният проблем според него е динамиката на цените.

„Случвало се е в рамките на три месеца цените на материалите и труда да се променят два пъти", казва Кичев. Тенденцията започва още по време на пандемията, в момента се засилва от по-скъпите горива и логистика заради напрежението в Близкия изток.

Допълнително влияние оказват затваряне на заводи за материали, недостиг на работна ръка и обвързване на цената на труда с тази на материалите. „Много майстори се върнаха от чужбина и вече искат значително по-високо заплащане. Парадоксално, но понякога услуги като лепене на плочки в България излизат по-скъпо, отколкото в САЩ допълва Кичев. Въвеждането на еврото също оказва влияние върху сектора. Част от компаниите запазват цените чрез коректно преизчисление, но при други се наблюдава увеличение. Според Темелкова ефектът върху търсенето ще се усети със закъснение, тъй като един интериорен проект се реализира в рамките на месеци. В същото време се говори за спад от около 20% в сделките с имоти – сигнал за потенциално свиване на пазара на по-късен етап. Засега обаче дизайнерите не отчитат рязък спад. „Рано е да се говори за отлив на клиенти", коментира дизайнерът Бетина Караджова.

Клиентите между 25 и 45 години предпочитат цялостно обслужване - от първата скица до поставянето на последната ваза.

Променя се и профилът на клиента. Хората между 25 и 45 години все по-често избират услуга до ключ - от първата скица до финалното обзавеждане. Причината е проста - липса на време и желание да се координират майстори, доставки и ремонти. По-възрастните клиенти, обратно, предпочитат да участват активно и да управляват част от процеса сами. По отношение на интериора не се наблюдават резки промени, но има ясни тенденции. Класическите бежови тонове постепенно отстъпват място на по-светли неутрални комбинации между сиво и бежово.

Мраморът губи позиции за сметка на по-естествени камъни, а интериорите стават по-цветни и индивидуални. Наблюдава се и завръщане на винтидж елементи и стил, вдъхновен от френската провинция. Изкуственият интелект вече навлиза и в интериорния дизайн, но засега остава помощен инструмент. Той се използва за идеи, визуализации и цветови комбинации, но не може да замени реалната работа по проектиране и изпълнение. Причината е, че процесът включва технически решения, координация и контрол, които изискват опит. В крайна сметка ролята на интериорния дизайнер се променя. Той вече не просто създава визия, а управлява процес, който влияе пряко върху начина на живот, комфорта и ежедневието на клиента. А добре проектираният дом се оказва не разход, а инвестиция - в по-малко стрес, по-малко грешки и повече време.

Мраморът постепенно отстъпва място на по-естествените камъни.

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