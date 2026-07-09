Broks Vision е българската агенция, победител в IPRA Golden World Awards – един от най-престижните конкурси за PR в света

Broks Vision спечели в категорията Influencer Relations с мащабна инфлуенсър маркетинг кампания за Samsung България

Международната асоциация по PR (IPRA) и водеща глобална мрежа за професионалисти в областта на връзките с обществеността отличи агенция Broks Vision в категория Influencer Relations на IPRA Golden World Awards – един от най-авторитетните международни конкурси в сферата на публичните комуникации, със стотици кандидатури от над 40 държави.

Признанието е присъдено за мащабната инфлуенсър маркетинг кампания, реализирана от екипа на Broks Vision за Samsung България по повод лансирането на новите Galaxy смарт устройства през 2025 г. на българския пазар. Тя впечатли международното жури със силното си обществено въздействие и иновативния подход, чрез който работи с инфлуенсърите за насочване на вниманието към общественозначима тема.

Кампанията, озаглавена The Influencer-Made AI (Hi)story, адресира едно от най-актуалните социални предизвикателства в България – разминаването между бързото развитие на изкуствения интелект и готовността на хората да го приемат и използват. В началото на 2025 г., когато Broks Vision и Samsung България стартират кампанията, проучвания на Eurostat показват, че значителна част от българите все още нямат познания и увереност да използват AI инструменти. Новите технологии често се възприемат с притеснение и страх, че изкуственият интелект може да замени човешкия труд, вместо като ценен помощник в множество ежедневни задачи и път към нови и по-големи възможности.

Кампанията си поставя за цел да утвърди новото поколение мобилни устройства на Samsung с вграден изкуствен интелект, като направи AI по-достъпен и разбираем за хората и разгърне неговия пълен потенциал пред очите им – чрез автентично и ангажиращо съдържание от лица, на които вярват.

Благодарение на един от най-широкообхватните инфлуенсър маркетинг проекти в България, развиващ се в продължение на една година както във Facebook, Instagram, YouTube и Tik-Tok, така и извън дигиталното пространство, Samsung и Broks Vision променят изцяло разговора около AI – от тема, която изглежда сложна и недостъпна, към технология, която може да бъде полезен ежедневен асистент за всеки.

Кулминация на кампанията бе събитието по представяне на новите сгъваеми устройства на Samsung – първото по рода си AI модно шоу в България. Спектакълът впечатли с дигиталното „дефиле“ на инфлуенсъри като 8-метрови холограми в рамките на колекция от над 60 дамски и мъжки облекла, създадени изцяло с помощта на изкуствен интелект.

Кампанията с 66 от най-влиятелните популярни личности, инфлуенсъри, създатели на съдържание и лидери на мнение в България и близо 4000 публикации достигна до огромна аудитория, за да даде реален пример как изкуственият интелект не заменя човека, а му съдейства.

Освен победител в тази категория на престижния конкурс, Broks Vision получава признание и като финалист в още три категории с кампании, посветени на дигиталната безопасност, реализирани за Yettel.