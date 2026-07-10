Шофирането с един педал при електрическите коли крие опасност от тежки катастрофи

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Германски експерти по пътна безопасност от Алианса на застрахователите (UDV) анализираха актуална база данни с близо 500 тежки катастрофи с участието на електрически автомобили.

Те сравниха динамиката на инцидентите при тях с тази на идентични модели, оборудвани с двигатели с вътрешно горене. Електромобилите, управлявани в режим "шофиране с един педал" (One Pedal Driving), доминират в черната статистика.

При тази технология колата спира интензивно чрез електрическия двигател веднага щом водачът отпусне педала на газта, за да рекуперира енергия. В резултат на това механичната спирачка почти не се използва в ежедневието, а десният крак остава постоянно върху педала на газта, за да контролира скоростта.

Така възниква и проблем в аварийна ситуация, посочват от UDV. Когато се наложи внезапно и рязко спиране, някои шофьори се объркват. Вместо да преместят крака си върху спирачката, в паниката си те натискат педала, върху който вече се намира ходилото им - този за газта.

При това положение електрическият автомобил ускорява с пълна мощност, което прави последващия удар много по-силен.

При близо половината от инцидентите, причинени от объркване на педалите, зад волана са стояли хора на възраст над 75 години.