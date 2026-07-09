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Силен скок на германския износ за САЩ повиши търговския излишък през май

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На месечна база износът на Германия е нараснал с 0,9%, докато анализаторите очакваха спад от 0,3%. СНИМКА: Пиксабей

Германският износ се е увеличил неочаквано през май, подкрепен от рязко нарастване на доставките за Съединените щати, показват данни на Федералната статистическа служба на Германия, цитирани от Ройтерс.

На месечна база износът е нараснал с 0,9%, докато анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спад от 0,3%.

Основен двигател на ръста са доставките за САЩ – най-големия експортен пазар на Германия, които са се увеличили с 23,1% спрямо април. Износът за Китай също бележи ръст от 7,1%.

„Външната търговия се представя изненадващо добре въпреки геополитическото напрежение и конфликта в Близкия изток", коментира ръководителят на отдела за външна търговия в Германската индустриално-търговска камара (DIHK) Фолкер Трайер.

Главният икономист на ABN Amro Germany Александер Крюгер посочи, че добрите резултати се дължат и на продължаващия силен растеж на американската икономика. В същото време Трайер предупреди, че перспективите пред германските износители остават несигурни.

Данните показват още, че вносът в Германия е намалял с 2,5% на календарно и сезонно изгладена основа. Това е допринесло за увеличаване на търговския излишък до 19,1 млрд. евро през май спрямо 14,7 млрд. евро месец по-рано.

Износът за държавите от Европейския съюз е намалял с 1,1% на месечна база, докато доставките за страни извън ЕС са нараснали с 3,6%, пише БТА.

„Светът продължава да купува германски продукти, но международната търговия става все по-нестабилна и политизирана", заяви президентът на Германската федерална асоциация за търговия на едро, външна търговия и услуги (BGA) Дирк Яндура.

На месечна база износът на Германия е нараснал с 0,9%, докато анализаторите очакваха спад от 0,3%. СНИМКА: Пиксабей

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