Три стъпки да разрешавате противоречия с колеги без шефа

Мъдро е сами да си ги уреждате - никой началник не обича да е рефер в междуличностните отношения на подчинени

С Николаева за пореден път спорите. Хабите нерви, енергия, време, но накрая не стигате до съгласие как да свършите общата работа. Макар че става дума за нещо по-скоро рутинно, отново ще ходите при шефа, та той да нареди какво да направите. Чувствате се като в детската градина с това "Моля, госпожо, а пък с Николаева не можем да се разберем".

Той и шефът ви се чувства така заради вашите вечни спорове и това хич не му харесва, бъдете сигурни. В някакъв момент ще му писне и може да последва нещо доста неприятно. Защото натрупването издава, че вероятно с Николаева имате несъгласия не по съществото на работата, а напрегнати междуличностни отношения, които все водят до противоречия как да постъпвате, за да свършвате с успех общите си задачи.

Мениджърите страшно мразят да играят възпитателки в забавачка, тази част от задълженията си класират на първо място по неприятност. Несъмнено и вашият шеф поставя в тая графа уреждането на дилемата ви с колежката. Особено като трябва да е рефер за детайл, който няма да доведе до главозамайващ успех, независимо дали ще го направите по вашия начин или по начина на Николаева.

"Това посредничество при междуличностни конфликти губи времето на мениджърите и ги изтощава емоционално. Имат чувството, че им се налага да надзирават възрастни, които би трябвало да знаят добре какво да правят, като са на служебно място", обяснява Срикумар Рао, треньор по управление и автор на книгата "Щастие на работа".

Несъмнено много ще спечелите, ако се научите да разрешавате противоречия с колеги, без да въвличате шефа. Според Рао има прост метод за това.

"Когато сте в конфликт с колега, поканете го на личен разговор. После следвайте три стъпки:

Споделете как се чувствате. Поставете акцент върху "аз", например "Чувствам се разочарован/а". Заявете ясно какво искате. Попитайте какво иска колегата ви.

Тази техника няма да разреши всяко несъгласие, но работи достатъчно често и достатъчно добре, за да намали драстично конфликтите", уверява Рао.

Той уточнява, че е много важно поведението ви при всяка от тези три стъпки.

Трябва да говорите делово, с неутрален тон, без да викате и да жестикулирате агресивно. Дори когато казвате "Много съм ядосан/а". Защото емоционалното говорене още в началото ще спъне опита за уреждане на конфликта.

Назовавайте чувствата си, но не ги използвайте като обвинения. Те са си ваши - каквото и да е направил колегата, вие решавате как да се чувствате. Затова го информирате, а не му вменявате вина.

Ключово е, като стигнете до третата стъпка, много фокусирано да слушате. Слушането с уважение винаги е основополагащо в междуличностните отношения. И няма да разрешите конфликта, ако не вникнете откъде идва. А това ознава да разберете позицията на колегата. "Отделете му пълното си внимание. Не подготвяйте контрааргумента си. Не чакайте да се нахвърлите. Просто слушайте", подчертава треньорът по управление.

Ако и колегата ви постъпи така, докато сте на стъпка 2, шансовете да се разберете са много големи.

"Когато всеки говори откровено и всеки чуе другия, можете заедно да намерите работещо решение. Без посредничеството на шефа, защото сте двама професионалисти", твърди Срикумар Рао.

Това ще се случи, ако използвате една от най-добрите поведенчески стратегии в конфликтни ситуации - на сътрудничество.

"Когато избирате тази стратегия, се стремите да разрешите конфликта така, че печеливши да са всички. Двете страни ставате равностойни партньори, а не противници. Признавате, че имате противоречия, но търсите обща основа за взаимодействие и изход от ситуацията", казва психологът Кенет Томас.

Тази стратегия е много конструктивна, но понякога намирането на изгодно за всички решение е трудна работа, особено ако опонентът не е настроен да сътрудничи. Тогава няма да сработи и стратегията "компромис" - "Ще отстъпя малко, ако и малко ти отстъпиш", която води до частично удовлетворяване на интересите и на двете страни.

Затова бъдете гъвкави и изберете друго поведение. "Приспособяване е поведенческа стратегия, която се състои в готовността единият да отстъпи, за да се излезе от конфликта. Ако предметът на спора не е толкова важен, а по-същественото е да запазите добри отношения с опонента, си струва да отстъпите", посочва Кенет Томас.

След като противоречието ви с Николаева е по детайл някакъв си, стратегията приспособяване би била най-добра, защото пести време и щади нервите ви в момента. Но психологът признава, че в дългосрочна перспектива тя може да ви носи отрицателни емоции, ако все се налага вие да отстъпвате.

Следователно щом с колежката много често имате противоречия, разумно е да анализирате в какво се коренят. Възможно е да откриете, че обикновено проблемът не е в съдържанието или технологията, за които уж спорите поради различните си професионални виждания. Проблемът е по-дълбоко във взаимоотношенията ви и най-вече в липсата на уважение и доверие. Именно тях трябва да подобрите, за да не досаждате на шефа да влиза непрекъснато в ролята на рефер помежду ви.

Опитайте да използвате метода на Рао с трите стъпки и може би ще постигнете напредък в отношенията с колежката, които ще позволяват да работите заедно, без да изглеждате като спорещи деца в забавачка.

Ако не успеете, поне ще сте чисти пред съвестта си, че сте положили усилия. А това ще ви е и от полза, като на шефа окончателно му писне и ви викне с Николаева, за да му обясни какво толква делите, та не можете да се държите като зрели професионалисти.

Предубежденията раждат конфликти

Може да си имате напълно обективни основания да не уважавате колега и да му нямате доверие. Но това означава, че имате предубеждение към него, което трябва да отчитате. То ви кара често да стигате до противоречия за няма нищо и да ходите при шефа да ги разрешава. А такова поведение изглежда инфантилно, вреди на мнението му за вас и спъва кариерата ви.

Припомнете си, че имате предубеждение към колегата, веднага щом се окажете на различни мнения. То не бива да надделее над логиката ви. За да не замъглявате преценката си, опитайте мислено да замените себе си с някой друг, който да играе вашата роля. Той няма предубеждения към колегата, оценява само онова, което се случва тук и сега. Така ще получите по-разумна представа дали да влезете в конфликт и как да се справите с него.

Винаги опитвайте да не генерализирате заради предубежденията си. На този колега му нямате доверие и го възприемате само по един начин - черен. Той и всичко, което прави той, може да бъде само лошо. Това е лимитирано мислене, което ви кара да влизате в конфликт. Ами колегата може сега да извършва нещо добро, да предлага решение, което е и във ваша полза. Вредите на себе си, като сте необективни заради предубеждението си.

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