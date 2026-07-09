Войната охлади пазара – имотите в Дубай поевтиняват, инвеститори се оттеглят

Обемът на сделките на вторичния пазар е намалял с близо 30% през последния месец

Властите обявиха ново законодателство за споделяне на собственост и отдаване под наем

Статията е част от луксозното премиум издание BUILD TREND, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи , собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

Горещият имотен пазар в Дубай, в който и много българи инвестираха през последните години, се охлажда. За първи път след пандемията се наблюдава спад на цените и сделките намаляват. Анализатори се опасяват, че тази тенденция може да се задълбочи. Ако войната в Иран продължи, местните власти няма да са в състояние да стопират процеса въпреки предприемани мерки за успокояване на международните вложители в пазара.

По последни данни на консултантската компания за недвижими имоти Valu Strat индексът на цените на жилищата в Дубай е спаднал с 5,9% през март. Това бележи рязък обрат след рекорден растеж от над 70 процента след 2020 г. Макар градът да остава глобален център за инвестиции, продължаващото напрежение в региона е накарало много международни купувачи да замразят проектите си в него.

Висш банкер в областта на недвижимите имоти признава пред Ройтерс, че неговата фирма е отложила планирано набиране на капитал за Обединените арабски емирства (ОАЕ). По думите му инвеститорите не мислят на този етап да работят в региона, тъй като рисковата премия за имоти в него е станала „много по-висока".

Освен това се очаква международните кредитори да бъдат подложени на натиск да намалят новите заеми, което потенциално ще принуди някои вложители да пристъпят към продажба на активи, ако конфликтът се проточи.

Което няма да е много лесно, защото вече се наблюдава и спад в търсенето. Обемът на сделките на вторичния пазар е намалял с близо 30% през последния месец.

По данни на компанията за анализи REIDIN продажбите на жилища са се свили с близо една пета, или с над 10 млрд. долара през март. „Пазарът няма да се върне веднага към положението преди войната и смятаме, че ще има забавяне при цените", казва пред Блумбърг Луис Хардинг, главен изпълнителен директор на консултантската компания Betterhomes в Дубай. Според нейните експерти е възможно населението да не расне с темпа, който се наблюдаваше през последните години, а и броят на новопостроените жилища е значителен.

За да противодействат на забавянето, големи предприемачи в ОАЕ въвеждат отново гъвкави планове за плащане и схеми – като например наем с опция за покупка. Някои от тях бяха често срещани и преди имотния бум, но не бяха движеща сила за възхода му. Дубай разчиташе основно на статута си на освободено от данъци убежище, за да привлича чужденци към новите си луксозни комплекси.

Някои от тях обаче напуснаха жилищата си още при първите ирански атаки срещу летища, пристанища и хотели в региона. И макар властите да правят всичко възможно да овладеят паниката и да гарантират сигурността на населението, малко е вероятно да се върнат. Дори и да няма нови ракетни атаки, извършените вече накърниха сериозно репутацията на региона като стабилна зона и това неизбежно ще продължи да се отразява на имотния пазар, който проявяваше признаци на прегряване и преди войната в Иран.

Според компанията за недвижими имоти Betterhomes продажбите в процес на строителство са представлявали 65% от всички сделки в Дубай през миналата година, което означава, че тепърва на пазара ще се появяват нови жилища, в които може да няма кой да живее.

Всъщност заради зашеметяващите строителни амбиции на местните власти профилът на населението му значително се е трансформирал през последните две десетилетия. Безданъчният режим на ОАЕ, либерализираните визи и икономическите реформи привлякоха богати мигранти, сред които много бягащи от войната в Украйна руснаци. Милиардери от цял свят, компании и хеджфондове също наливаха пари в имоти, привлечени от нулевия данък върху доходите и бизнес климат, целящ да се конкурира с глобални финансови центрове като Лондон и Ню Йорк. В резултат живеещите в ОАЕ вече са над 11 милиона, като емигрантите са близо 90 на сто от тях, което е един от най-високите подобни проценти на земята.

Индексът на цените на жилищата в Дубай е спаднал с 5,9% през март.

Не всички от тях обаче са богаташи, които се радват на лукс и вечно слънце. Даже значителна част са бедни хора, предимно от Азия, привлечени от възможностите за работа като строители или всякакъв друг обслужващ персонал на строящите се с размах впечатляващи комплекси. Самите те живеят при спартански условия, споделяйки малки квартири, често наети на черно. Това принуди властите в Дубай да предприемат мерки срещу незаконното отдаване под наем и преграждане на жилища. Прието бе ново законодателство, според което всеки наемодател трябва да кандидатства за специално разрешително, преди да предоставя имота си на друго лице.

То ще е за срок от една или две години и за подновяването му е необходимо да се подаде молба най-късно 30 дни преди изтичането му. Целта е да има време да се извършат проверки за евентуални промени в жилището. Според новите законови изисквания всякакво преграждане на спални, всекидневни или балкони с дървени плоскости или гипсокартон, извършено без одобрението на градските власти на Дубай, е незаконно. Мярката се предприема, за да спре практиката да се създават няколко жилищни пространства в една квартира, която по принцип не е пригодена за толкова много хора.

Оказало се е, че подобни прегради водят до блокиране на вентилационни и аварийни изходи, отслабват структурната цялост на имота и противопожарната му безопасност. Те обаче са често срещани не само за да има къде да живеят бедните работници, но и за да печелят повече хазаите им.

Очаква се през следващите две години да бъдат построени още 300–400 хиляди нови жилища.

„Реалният ефект върху недвижимите имоти трябва да се измерва по нивото на търсене, след като конфликтът приключи. Тогава ще се усети истинското въздействие", каза пред Ройтерс Мохамед Али Ясин, главен изпълнителен директор на Ghaf Benefits. Акциите на някои строителни предприемачи в Дубай обаче вече са паднали с около 5%, тъй като още преди войната авторитетни анализатори предупреждаваха, че предлагането на имоти изпреварва растежа на населението. А и се очаква през следващите две години още 300–400 хиляди нови жилища да бъдат построени.

Анализ на икономисти от Търговската банка на Абу Даби е показал, че пазарът може да оцелее само ако чуждестранният интерес към закупуването на имоти се запази след приключване на конфликта.

Дубай продължава да предлага една от най-високите доходности от наем в света, обикновено варираща от 5% до 12% в зависимост от местоположението и вида на имота. Това е значително по-високо от много европейски и американски градове.

А се появяват и все по-нови подходи за търгуване, като например блокчейн технологията. Чрез нея даден имот може да бъде разделен на цифрови токени и да се купуват само части от него. Това позволява да се инвестира с по-малко капитал и да се спестят части от някои такси и данъци.

Покупката и продажбата на токени е по-лесна и бърза, обясняват създателите ѝ. Те може да се търгуват както от фондове и фирми, така и от индивидуални клиенти. Разрешават се плащания и с криптовалута.

Първото токенизирано жилище на стойност над 660 хил. евро бе продадено в рамките на ден миналата година. То стана собственост на 224 инвеститори, които вложиха в него средно по 2450 евро. Програмата за цифрово притежаване на имоти се реализира с участието на регулаторния орган за виртуални активи на Дубай, Централната банка на ОАЕ и Дубайския поземлен департмент. Амбицията ѝ е до няколко години да токенизира активи за милиарди, което ще е още един стимул към инвеститорите в региона да останат въпреки временните трудности, произтичащи от войната в Иран.

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