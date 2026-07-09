„Мета“ започва строеж на център за данни в Канада за 9,2 млрд. щатски долара

Компанията Meta Platforms, собственик на Facebook, обяви инвестиция от над 13 млрд. канадски долара (около 9,2 млрд. щатски долара) за изграждането на първия си център за данни в Канада. Проектът е насочен към разширяване на инфраструктурата на компанията за приложения и услуги, свързани с изкуствения интелект, съобщи ДПА.

Новият център ще бъде изграден в окръг Стърджън в провинция Албърта и ще разполага с мощност от 1 гигават. Съоръжението е проектирано специално за високите изчислителни натоварвания, необходими за развитието на технологии с изкуствен интелект, както и за поддръжката на основните продукти на компанията.

Очаква се строителството да осигури работа за над 3000 души в пиковата си фаза. След въвеждането в експлоатация центърът ще създаде повече от 300 постоянни работни места.

Като част от инвестицията „Мета" планира да вложи допълнително около 60 млн. долара в подобрения на местната инфраструктура и да предостави финансиране за организации с нестопанска цел в региона.

Компанията заяви, че ще поеме разходите за необходимата електроенергия, водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води, свързани с работата на центъра, така че местните потребители да не бъдат натоварени допълнително, пише БТА.

Развитието на центрове за данни, свързани с изкуствен интелект, обаче все по-често предизвиква дебати заради значителното потребление на енергия и вода, както и заради потенциалното влияние върху местните ресурси, околната среда и използването на земята.