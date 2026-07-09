Теменужка Петкова: "Райнметал" има значение не само за България, а за целия ЕС

Не би трябвало да се допуска разпадане на сделката. Ако този проект се провали, виновни ще са управляващите от "Прогресивна България", заяви Петкова

За правителството на Росен Желязков и за нас от политическа партия ГЕРБ, и нашите партньори от Съюза на демократичните сили, тази инвестиция беше стратегическа и смятам, че това е факт, който не може да бъде оспорен от никой. Ако България иска да бъде реализирана такава стратегическа инвестиция в областта на отбраната и тя да има значение не само за нашата страната, но и сигурността в рамките на целия ЕС, тази инвестиция трябва да бъде реализирана. Ние направихме най-важните стъпки.

Това коментира бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петков по повод информацията, че България няма да има пари да изгради завода за барут.

Вчера по време на икономическата комисия в парламента, където вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев отговаряше на въпроси съобщи, че 40 млн. евро вече са платени за завода с "Райнметал", но България няма пари за целия проект. Няма и подписан договор за изграждането на съвместния военен завод между ВМЗ - Сопот, и немския концерн.

Заводът за барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандарт на НАТО и модулни зарядни системи бе договорен миналата година по време на правителството на Росен Желязков. Oчаква се да бъдат отворени 1000 работни места. Инвестицията от страна на България трябва да е 420 млн. евро, които да дойдат от европейския механизъм SAFE.

"Беше сключена спогодба между "Райнметал", министерството на икономиката, бяха предприети съответните действия, беше получено ноу-хау за изграждането на един такъв завод. Така че това, което беше нужно да се направи, беше направено от нашето правителство", припомни Петкова.

В проектобюджета за 2026 г. и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза много ясно сме посочили какви са нашите намерения. Ние сме предвидили средства в размер на 260 млн. евро. за дружеството, което е създадено от Министерството на икономиката и което трябва да изгради този завод и отделно сме предвидили 407 млн. евро за съвместното дружество между ВМЗ и „Райнметал". Това са нашите амбиции, обясни още тя.

Виждам, че колегите от "Прогресивна България" също са заложили в средносрочната бюджетна прогноза за 2026 г. 470 млн. евро по отношение на дружеството "Иганово". Виждам, че те също потвърждават правилността на тази наша стъпка и подкрепят този стратегически за България проект. Те са длъжни да намерят необходимия ресурс, защото проектът е много важен, категорична бе Петкова.

Тя добави, че не разбира за какво предоговаряне става въпрос. Това което ние сме заплатили е 43 млн. евро, за да придобием ноу-хау. Това е пътят, по който може да бъде реализирана тази инвестиция. Няма нищо неизгодно в това. Не би трябвало да се допуска разпадане на сделката, категорична е тя. Ако този проект се провали, виновни ще са управляващите от "Прогресивна България", смята Петкова.