Ивайло Мирчев: Ситуацията около "Райнметал" прилича на саботаж

България първо изгуби много голям инвеститор - "Бош" със стотици инженери в София, сега става ясно, че е на път да не се осъществи проекта с "Райнметал", което е изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование кой е докарал "Райнметал" в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко, в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод е с готова реализация, тоест той щеше да е изключително печеливш, коментира Ивайло Мирчев в парламентарните кулоари по повод новината, че няма пари да се изгради завода за барут.

Вчера в икономическата комисия вицепремиерът Александър Пулев заяви, че няма подписан договор за изграждането на съвместния военен завод между ВМЗ - Сопот и немския концерн "Райнметал", а само спогодби. В момента България няма и необходимите средства за това.

Заводът за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандарт на НАТО и модулни зарядни системи беше договорен миналата година по време на правителството на Росен Желязков. Той трябва да бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот. Oчаква се да бъдат отворени 1000 нови работни места. Инвестицията от страна на България трябва да е в размер на 420 млн. евро, които да дойдат от европейския механизъм SAFE.

"И за съжаление докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай, говорим само за китайски инвеститори, това чуваме от правителството, което смятаме за изключително неправилно", добави той.

На въпроса къде е причината за този проблем, той каза, че причината е в приоритетите на правителството. Няма никаква друга причина ние да гоним един от най-големите световни, оръжейни производителите, немски, от България, който е решил да прави завод тук. Не трябва да имате съмнение, че ще отиде в съседна страна, тогава когато ние го откажем, още повече когато той е с гарантирана печалба и много важни снаряди, боеприпаси за българската армия, източния фланг на НАТО, това в някаква степен прилича на саботаж", убеден е Мирчев.