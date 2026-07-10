East Plaza Hotel – стил, панорама към Витоша и бизнес локация, която променя стандартите за гостоприемство

Статията е част от луксозното премиум издание BUILD TREND, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи , собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

Превръща престоя в преживяване между динамиката на града и спокойствието на Витоша

В динамично развиващия се бизнес коридор на София по бул. „Цариградско шосе" се появи нов ориентир за съвременен лукс и корпоративен комфорт – East Plaza Hotel. С внушителната си 26-етажна силуетна линия и панорамни гледки към Витоша и градския хоризонт хотелът заявява амбицията да бъде не просто място за престой, а преживяване с характер и висока добавена стойност.

Локация с бизнес логика

Разположен в непосредствена близост до ключови инфраструктурни и бизнес локации като летище София, „София Тех парк", „Интер Експо Център" и „Арена 8888", хотелът предлага безупречна свързаност както за международни гости, така и за локалния бизнес. Бързият достъп до автомагистрала „Тракия" и близостта до Sofia Airport – само на 20 минути, превръщат локацията в стратегическо предимство. Подземният паркинг с над 200 места допълва усещането за безкомпромисно удобство.

Архитектура на комфорта

Вътрешният свят на East Plaza Hotel е внимателно композиран баланс между естетика и функционалност. 147-те стаи и апартаменти предлагат светлина, простор и гледки, които се превръщат в естествен фон на всекидневието. Френските прозорци от пода до тавана разкриват градската динамика и спокойствието на планината в една обща перспектива. Интериорът е подчинен на модерната идея за интелигентен комфорт – висок клас анатомични матраци, възглавници от естествен гъши пух и интегрирани смарт,системи за управление на средата.

Настаняването варира от елегантните Comfort и Deluxe стаи до впечатляващите Panorama Suites, където гледката е част от преживяването. Концепцията е допълнително разгърната в двете стилови зони – Plaza Floor, където пулсът на града е осезаем, и Sky High Floor, където доминират усещането за простор и дистанция от шума.

Кулинарни пространства с характер

Гастрономията е ключов елемент от цялостното преживяване. Ресторант Sunset предлага внимателно селектирана комбинация от световна и българска кухня, поднесена в атмосфера, в която детайлът има значение. Бар The MOON е естествено продължение на деловия ден – място за разговори, срещи и премерена социалност. Лоби барът, замислен като „точното място", съчетава дискретност и стил – идеален фон за бизнес срещи с по-неформален характер. Очакваният rooftop бар ще добави ново измерение – модерна градска енергия и впечатляващи гледки към София.

Уелнес като част от ритъма

Уелнес зоната е създадена като убежище от градската динамика – пространство за възстановяване, релакс и баланс. Фитнес центърът, оборудван с последно поколение техника и обграден от панорамни гледки, превръща тренировката в преживяване, а не в задължение.

Високо над очакванията

East Plaza Hotel влиза в столичния хотелски пазар с ясна заявка – да надгради представата за бизнес хотел и да я доближи до концепцията за лайфстайл дестинация. Тук престоят не е просто функционален избор, а внимателно режисиран опит, в който архитектура, услуги и атмосфера работят в синхрон. В среда, в която стандартите непрекъснато се променят, новият адрес на бул. „Цариградско шосе" поставя летвата по-високо – с увереност, стил и усещане за съвременен лукс.



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