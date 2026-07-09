Министър Ива Петрова: България има една от най-добрите мрежови свързаности в региона

"Сътрудничеството между нашите държави гарантира енергийна и икономическа сигурност, устойчивост и стабилност на по-широкия регион."

Това послание отправи българският енергиен министър Ива Петрова по време на юбилейното 30-о издание на Годишната правителствена кръгла маса на The Economist в Атина.

Министър Петрова представи и революционна трансформация в областта на ВЕИ и съхранението на енергия. Страната ни вече разполага с 7 GW инсталирани соларни мощности, подкрепени от 4 GW батерии за съхранение на електроенергия, развива и амбициозно портфолио от помпено-акумулиращи водноелектрически централи. "Тези инвестиции превръщат България във виртуален енергиен център, способен да използва своята инфраструктура, свързаност и нарастващия си капацитет в полза на устойчивостта на целия регион", подчерта министърът.

В дискусията, посветена на потенциала на Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие като динамични енергийни центрове, тя участва заедно със своите колеги Ставрос Папаставру - министър на околната среда и енергетиката на Гърция, Михаил Дамианос - министър на енергетиката, търговията и промишлеността на Кипър, Дорин Джунгиету - министър на енергетиката на Молдова и Осама Мобарез - генерален секретар на Източносредиземноморски газов форум.

Желание за разширяване на сътрудничеството в кратки срокове потвърдиха енергийните министри на България и Турция

"Миналата година говорихме за свързаността, доверието и значението на регионалните партньорства. Днес нашият диалог се трансформира в реални действия, а идеите - в проекти", подчерта енергийният министър на България. По думите ѝ именно способността държавите да работят заедно е най-силното конкурентно предимство на региона в условията на динамична геополитическа среда.

България винаги разглежда енергийната сигурност от регионална перспектива, категорична бе министър Петрова и в подкрепа на думите си открои развитието на Вертикалния газов коридор - стратегически проект, който се основава на вече съществуващото сътрудничество на най-високо ниво, осъществявано в региона – Южния газов коридор.

"Само преди няколко дни България въведе в експлоатация първия завършен участък Кулата-Кресна, който отваря път за нарастващи обеми природен газ от Гърция през България в посока север", заяви тя и информира, че връзката с Румъния, Рупча-Ветрино, ще бъде готова до края на тази година. Същия подход страната ни прилага и по отношение на развитието на електроенергийния коридор Изток-Запад: "България има една от най-добрите мрежови свързаности в региона и работи двустранно с всички съседи за увеличаване на капацитета на междусистемните връзки".

Енергийните министри на България, Гърция, Кипър и Молдова бяха единодушни, че енергийната сигурност вече не може да се разглежда изолирано - тя е пряко свързана както с националната сигурност, така и с регионалната икономическата стабилност. В рамките на дискусията те споделиха общото разбиране, че задълбоченото регионално сътрудничество е предпоставка за устойчивост пред съвременните предизвикателства.

В рамките на визитата си в Атина министър Ива Петрова проведе среща с молдовския си колега Дорин Джунгиету. Двамата обсъдиха развитието на двустранното сътрудничество в енергийния сектор, актуалната ситуация на енергийни пазари, механизмите за защита на потребителите. В този контекст обмениха добри практики за ограничаване на въздействието на цените на енергията върху домакинствата и бизнеса.