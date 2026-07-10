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Очаква се ново поскъпване на горивата в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

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Горивата в Гърция отново поскъпват СНИМКА: Pixabay

Шофьорите в Гърция трябва да се подготвят за ново увеличение на цените на горивата. Представители на бранша предупреждават, че още от следващата седмица средната цена на бензин А95 може да премине психологическата граница от 2 евро за литър.

Според данни на гръцките медии цената на бензина в рафинериите вече се е повишила от около 0,78 евро до 0,79–0,80 евро за литър, а дизеловото гориво е поскъпнало с около 3 евроцента на литър.

Очаква се цената на масовия бензин А95 да варира между 1,95 и 2,15 евро за литър, като най-високи ще останат цените на островите, където транспортните разходи традиционно оскъпяват горивата. В редица островни райони бензинът вече се продава за над 2 евро за литър.

Според експертите поскъпването се дължи на продължаващата нестабилност на международните петролни пазари, затрудненията в доставките на суров петрол по ключови морски маршрути и традиционно високото търсене през летния туристически сезон.

Прогнозите са, че цената на суровия петрол ще остане в диапазона 72-80 долара за барел поне до септември, което означава, че не се очаква съществено поевтиняване на горивата през следващите седмици.

Поскъпването ще засегне не само собствениците на автомобили. Увеличението на цената на дизеловото гориво ще повиши транспортните разходи, което може да се отрази и върху цените на стоки и услуги в страната.

Горивата в Гърция отново поскъпват СНИМКА: Pixabay

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