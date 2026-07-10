Любомир Дацов: Данъчната ни система е сред най-добрите в Европа - не товари бизнеса

Инерцията е голяма, но сегашните управляващи не я променят и нямат намерение. Ако погледнем, 3-годишната бюджетна прогноза подкрепя същия сценарий, който доведе до това състояние на публичните финанси след 2021 г. Публичното говорене е едно, но няма подкрепа за промяна. Вярвам на официалните документи - там неща за светло бъдеще няма. На ниво секторни реформи няма яснота какво ще се прави, как ще се прави. Това каза Любомир Дацов, член на Фискалния съвет пред БНТ.

Той изрази надежда, че може би в правителствената програма ще има визия какво ще се прави в следващите 3 г.

"Нашата данъчна система е правена преди 20 г. и е по-много добра от тези в повечето европейски страни. Ако за Европа приоритет е растеж и заетост, българската данъчна система е много по-добра и подкрепяща растеж и заетост. Нашата конструкция е по-ефективна и поема шоковете на икономиката. Системата ни е добре структурирана и е с ясни канали за работа - не товари бизнеса, ако спазваш правилата", обясни Дацов.

Според него когато правиш реформи, решаваш проблема с дефицита в момента, но добавената стойност е в по-дълъг период. Бюджетният ни модел не е пипан от 20 г. Ако искаме да сме по-ефективни, трябват реформи - те са за днес, а не за утре.

"Програмно бюджетиране имаме само на книга. Има програми и политики, избираш какво да финансираш. Режеш най-неефективни и оставаш тези, които си заслужават. Програмното бюджетиране е сложно и не се прави, а това е начин за правене на бюджет. Хората се интересуват от услугите в бюджета, а те минават през програмното бюджетиране.

Периодът 2026-2027 г. е добър икономически - ако трябва да правиш реформи, прави го когато има добра среда и стабилни приходи. Огромният проблем е какво се финансира в капиталовите разходи за общините. Какво значи да няма пари за противопожарни самолети, а има за градинки и училища в села, където няма деца, или спортни зали, които служат за складове.

Толкова е ниска ефективността на капиталовите разходи, че те не се различават от текущите разходи", заяви експертът. И даде пример, че в бюджета като изсипеш 3 пъти повече пари от това, което е породило инфлация, ще породи още инфлация.

"За положението на земеделците са си виновни самите земеделци и управлявалите ги в последните години - през 2005 г. МФ предложи обединяване на семейни ферми в кооперативи. Лобито на земеделците наложи тази политика, довела до сегашното състояние. Същите хора бяха тогава и сега, затова не очаквам промяна. Липсата на политика доведе до сегашното състояние", допълни Любомир Дацов.