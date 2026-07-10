„Райнметал“ ще сътрудничи с хърватската „Док-Инг“

Германският отбранителен концерн „Райнметал" официално представи в Загреб новото си сътрудничество с хърватската компания „Док-Инг".

Проектът има за цел да превърне Хърватия в един от ключовите европейски центрове за разработване, производство и износ на съвременни отбранителни технологии в областта на безпилотните системи. Очаква се инициативата да създаде нови възможности за местната индустрия, износа, научноизследователската и развойната дейност, както и да интегрира хърватските компании в европейските и глобалните производствени вериги на „Райнметал", посочват компанията на своя уебсайт.

Информацията идва след новината, че няма подписан договор за изграждането на съвместния военен завод между ВМЗ - Сопот и "Райнметал", а само спогодби. В момента България няма и необходимите средства за това. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев по време на изслушване в икономическа комисия в парламента в сряда.

Заводът за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандарт на НАТО и модулни зарядни системи беше договорен миналата година по време на правителството на Росен Желязков. Той трябва да бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот. Oчаква се да бъдат отворени 1000 нови работни места. Инвестицията от страна на България трябва да е в размер на 420 млн. евро, които да дойдат от европейския механизъм SAFE.

Само 10-15% от ресурса по този механизъм може да се използва за производствени мощности, твърди обаче вицепремиерът Александър Пулев. По думите му предишното правителство е обещало, че ще заложи 400 млн. като капиталови разходи в бюджета за изграждането на завода, но в момента такива средства няма. "Ще е много трудно да се финансира този проект, трябва да се търси нова банкируема структура, да се търсят средства от Европа. Към момента има повече въпроси от отговори, комуникирали сме го и с немската страна. Искаме да го направим, но ще изпитаме трудности да го финансираме. Трябва да се трансформира целият бизнес план и разчет", предупреди Пулев. Трябвало да се предоговорят редица клаузи и за защита на националния интерес, за да участват български поддоставчици във веригата на доставки.

Създадено бе и ново дружество "Иганово", чиято цел е била да поеме изцяло отделен финансов ангажимент за изграждането на завода - да наеме строителна фирма, която да построи и да го дава под наем. За целта е трябвало да се преведат 270 млн. евро към някоя строителна фирма. "Иганово" се появило по странен начин, не е фигурирало в първоначалната концепция. ВМЗ е трябвало да участва и да направи апорт на терен, да инвестира в подходяща инфраструктура. В един момент се появява това новосъздадено дружество", обясни Пулев.

И допълни, че 40 млн. евро вече бяха дадени от държавата. Сумата бе гласувана от правителството "Желязков" и внесена като капитал в дружеството "Иганово". Тогава бе обяснено, че парите са необходими за заплащането на определени технологии, патенти, ноу-хау и инженерни решения по изграждането на двата завода.

Обяснението за създаването на "Иганово" беше, че така ще се избегне възлагане на обществени поръчки за изграждане на заводите, което ще спести време, да се намали зависимостта от външни доставчици за критични елементи от отбранителната логистика, да се повиши готовността за осигуряване на националните нужди в кризи, да се стимулира местната индустрия, както и да се открият нови възможности за партньорства с европейски производители. "Можем да изпълним проекта за 14 месеца", каза Армин Папергер - изпълнителен директор на "Райнметал", при подписването на договор за създаване на съвместно дружество с ВМЗ - Сопот.

На церемонията по откриването на сътрудничеството между "Райметал" и хърватската компания „Док-Инг" присъстваха министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович, главният изпълнителен директор на „Райнметал" Армин Папергер, основателят на „Док-Инг" Векослав Маетич, представители на хърватското правителство, държавни институции, дипломатическия корпус, индустрията, академичните среди и международни партньори.

„Целта ни е да изградим широко индустриално партньорство с Хърватия, което ще включва местни доставчици, корабостроителната индустрия, изследователски институции и академични среди. Хърватия разполага с експертизата, индустриалните традиции и талантливите хора, необходими да се превърне в център за производство и разработване на съвременни отбранителни технологии. Заедно можем да изградим капацитет, който ще служи на Хърватия, Европа и нашите съюзници, като същевременно създаваме нови възможности за износ за хърватската индустрия", заяви Армин Папергер.

По думите му новосъздаденото дружество е първата и най-важна стъпка в реализирането на дългосрочната стратегия на „Райнметал" за Хърватия. Компанията ще съчетае над 30-годишния опит на „Док-Инг" в разработването на безпилотни системи с глобалните възможности на „Райнметал" в областта на инженерната дейност, производството и международните пазари. Целта е създаването на нов европейски център за разработване на безпилотни наземни платформи от следващо поколение.

Развойната дейност, инженерният капацитет и експертният потенциал ще останат в Хърватия, а чрез съвместното предприятие хърватските специалисти ще получат достъп до международни пазари, серийно производство, съвременни технологии и глобални програми за развитие.

Новата компания ще разработва следващо поколение автономни и безпилотни наземни платформи за военни и охранителни приложения, включително системи за бойна поддръжка, инженерни операции, разминиране и други високорискови мисии. Разработките ще стъпят върху платформата „Комодо" на „Док-Инг" и експертизата на „Райнметал" в интегрирането на сложни отбранителни системи.

„Преди повече от три десетилетия „Док-Инг" беше основана с убеждението, че хърватските знания и експертиза могат да създадат технологии, способни да променят света. Днес не затваряме една глава – отваряме нова. Твърдо вярвам, че технологиите, разработени в Хърватия, ще допринесат за сигурността на Европа и ще покажат, че хърватската индустрия може да бъде равностоен партньор на водещите световни компании. Особено се гордея, че хърватските инженери ще имат възможност именно тук, в Загреб, да разработват системи, които ще оформят бъдещето на европейската отбранителна индустрия", заяви основателят на „Док-Инг" Векослав Маетич.

От „Райнметал" подчертават, че стратегията им в Хърватия надхвърля създаването на едно съвместно дружество. Компанията вече присъства във военноморския сектор и през последните месеци е разширила сътрудничеството си с хърватската индустрия, корабостроителния сектор и академичните среди. Това поставя основите за дългосрочна локализация на производството, разработването на нови технологии и по-силното включване на хърватски предприятия в европейските отбранителни програми.

Индустриалният модел на „Райнметал" е насочен към създаване на местна добавена стойност чрез развитие на национални доставчици, трансфер на технологии, засилване на научноизследователската и развойната дейност, разкриване на нови работни места и изграждане на устойчив производствен капацитет с висок експортен потенциал. Според компанията Хърватия има възможност да се превърне в дългосрочен индустриален партньор на „Райнметал" в Югоизточна Европа.

„Поздравявам „Райнметал" и „Док-Инг" за укрепването на партньорството им, което бележи нова глава в развитието на отбранителната индустрия на Хърватия и важна крачка напред в областта на високите технологии, иновациите и укрепването на националния индустриален капацитет. Искаме да изградим Хърватия, която разработва, произвежда и изнася най-съвременни технологии, като същевременно активно допринася за сигурността на Европа", заяви премиерът Андрей Пленкович.

Той подчерта, че стратегическото партньорство доказва, че страната не е само потребител на модерни технологии, а и активен участник в тяхното разработване. По думите му Хърватия реализира най-мащабния цикъл на модернизация на въоръжените си сили, увеличава инвестициите в отбраната и подкрепя развитието на отбранителната си индустрия, която обединява около 200 компании, осигурява работа на над 3000 души и реализира силен износ на пазарите на Европейския съюз и НАТО.

Пленкович отбеляза още, че ключовите развойни дейности ще останат в Хърватия, където ще бъде създаден Център за компетентност за разработване на автономни и безпилотни наземни системи. Това ще позволи на хърватските инженери, учени и изследователи да участват пряко в разработването на технологиите, които ще определят бъдещето на европейската отбрана и сигурност.

От „Райнметал" посочват, че проектът е в пълно съответствие с целите на Плана за индустриално развитие на Хърватия за периода 2027–2034 г., включително повишаване на конкурентоспособността, увеличаване на износа, насърчаване на иновациите, ускоряване на дигитализацията и интегриране на хърватската индустрия в европейските вериги за създаване на стойност. Същевременно инициативата допринася за укрепването на европейската отбранителна индустриална база, устойчивостта на веригите за доставки и технологичния суверенитет на Европа.

След официалната церемония премиерът Андрей Пленкович и главният изпълнителен директор на „Райнметал" Армин Папергер проведоха двустранна среща, на която обсъдиха бъдещото развитие на дейността на компанията в Хърватия, предстоящи инвестиции, интегрирането на хърватски предприятия в международните производствени вериги, както и възможностите за разширяване на производствения и научноизследователския капацитет в страната.