Петролът поскъпна след новите сблъсъци между САЩ и Иран

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Заради подновените сблъсъци между САЩ и Иран цените на петрола се повишиха и днес.

Това е на фона на опасенията от прекъсвания в доставките от ключовия производствен регион в Близкия изток. Отново е затруднено корабоплаването в Ормузкия проток.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент се повишиха с 19 цента или 0,25 на сто до 76,49 долара за барел в азиатската търговия днес, пише БТА.

Американският суров петрол WTI поскъпна със също 19 цента или 0,26 на сто до 72,27 долара за барел.

Очаква се за седмицата сортът Брент да отбележи ръст от около 6 на сто, а американският петрол - от 5 на сто.

„Цените отстъпиха от върховете, достигнати в средата на седмицата, но все още има значителна рискова премия, тъй като превозът през Ормузкия проток отново е почти напълно блокиран, без ясни признаци кога може да се възобнови нормалното движение", заяви Вандана Хари, основателка на компанията за анализ на петролния пазар "Ванда инсайтс".

„Изглежда обаче, че доверието на пазара в това, че САЩ и Иран ще се върнат към дипломатическия път за разрешаване на проблема, ограничава потенциала за по-нататъшно покачване на котировките", добавя Хари.

Въоръжени сили на Иран вчера предприеха атаки срещу военната инфраструктура на САЩ в държавите от Персийския залив в отговор на американските удари по южните крайбрежни и източните провинции на Иран, което допълнително засили натиска върху примирието. Отделно от това иранските медии съобщиха за множество експлозии в южната част на Иран, включително в Бушехр, където се намира ядрената централа на страната.

Възобновяването на боевете забави пълното отваряне на Ормузкия проток, през който преди войната преминаваха около 20 процента от световни те доставки на петрол и газ.

Според данни за проследяване на кораби, вчера трафикът на танкери през пролива е бил почти напълно блокиран, тъй като собствениците на кораби са преценявали риска от последните удари, които започнаха, след като Иран порази катарски кораб за втечнен природен газ, напускащ водния път близо до Оман.

Въпреки това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че не смята, че войната ще се възобнови заради новите сражения и че „всичко, което се случи, ще приключи много бързо".

„Въпреки засилените атаки на САЩ срещу военни обекти в Иран, пазарът беше успокоен донякъде от решението на администрацията на Тръмп да не нанася удари по иранската енергийна инфраструктура", заяви Даниел Хайнс, старши стратег по суровини в банкатаЕй Ен Зет (ANZ).

„Към това допринесоха и коментарите на президента Тръмп, който заяви, че не очаква връщане към пълномащабен конфликт", допълва той.