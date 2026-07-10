От 29 ноември: Всички нови коли в ЕС с индикатор за състоянието на батерията!

От 29 ноември влизат в сила нови правила на ЕС (Евро 7) за новите модели. Промените са за автомобили с двигатели с вътрешно горене с още по-голямо намаляване на емисиите, но също и за електрическите коли.

За първи път производителите на автомобили ще бъдат законово задължени да разкриват състоянието на батерията и да гарантират, че издържат дълго време. Новите правила означават, че всички нови електрически автомобили и plug-in хибриди с батерия над 2 kWh трябва да бъдат оборудвани с вграден индикатор за състоянието на батерията (SOH). Той функционира като дигитален екологичен паспорт.

Чрез приложение или просто с натискане на бутон на дисплея на автомобила, собственикът ще може да види точното състояние на батериите, което не бива да се бърка с процента на зареждане на батерията.

ЕС определя и строги минимални изисквания за живота на батериите. Батериите трябва да запазят поне 80 процента от първоначалния си капацитет след 5 години или 100 000 километра и поне 72 процента след 8 години или 160 000 километра. Неспазването ще доведе до висока глоба.

ЕС отказва сляпо да се доверява на собствените данни на производителите на автомобили. Заради това властите ще извършват задължителни тестове на място. Всяка година ЕС ще избира на случаен принцип поне 500 екземпляра от определен модел автомобил и тип батерия. Колите ще идват от различни места, като се гарантира, че батериите са тествани при екстремни метеорологични условия.

Отчитането на автомобилните батерии ще се извършва дигитално и безжично чрез интернет. Поне 90 процента от автомобилите трябва да отговарят на изискванията. Ако се установи, че даден модел автомобил губи капацитета на батерията твърде бързо, това се счита за дефект в дизайна и производството на батерията и тогава производителят на автомобили ще е изправен пред големи глоби. След това те са принудени да изтеглят всички автомобили, продадени в цяла Европа, за да заменят дефектните батерии безплатно. Ако производителят не успее, ЕС може да наложи солидна глоба до 30 000 евро на продаден автомобил, съобщава AutoWeek.