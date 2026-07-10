Китай с нова цел: 30% от автомобилния парк трябва да бъде електрифициран до 2030 г.

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Китай значително затяга целите си за електрификация на пътния транспорт. Според плана за действие за намаляване на емисиите на CO2, публикуван от Държавния съвет като част от 15-ия петгодишен план, така наречените превозни средства с нова енергия (NEV, главно електрически автомобили, plug-in хибриди и превозни средства с горивни клетки) трябва да съставляват около 30 процента от общия автомобилен парк до 2030 г.

Досега Пекин измерваше прехода главно като процент от новите продажби. Постигането на 30% от целия съществуващ автомобилен парк (който в Китай надхвърля 300 милиона превозни средства) изисква по пътищата да се движат близо 100 милиона електрифицирани коли до 2030 г.

Освен леките автомобили, планът на Държавния съвет налага ускорена електрификация на обществения транспорт (автобуси и таксита), логистичните камиони и тежкотоварните машини за градска инфраструктура.

Китай се задължава да намали въглеродните емисии на единица БВП със 17% до 2030 г. спрямо нивата от 2025 г.

Страната притежава най-гъстата мрежа от зарядни станции в света, като в големите мегаполиси градският транспорт вече е 100% електрифициран.