По улиците на Полша температурата на автомобилните каросерии достига 76°C – достатъчно, за да се изпържи храна върху тях. В италианския град Верона пластмасовите корпуси на светофарите започват да се разтапят под въздействието на екстремните горещини. Това не са сцени от филм, а реалността в Европа през юни 2026 година, съобщава КМГ.

Според проучване на Световната метеорологична организация, обхванало 854 европейски града, от началото на юни близо половината вече са подобрили или са на прага да подобрят историческите си температурни рекорди. Все по-честите и по-интензивни горещи вълни вече не са само екологичен проблем. Те оказват пряко влияние върху икономиката, инфраструктурата и производството, поставяйки нови предизвикателства пред държавите и бизнеса.

При екстремните горещини във Франция около 3000 училища са напълно затворени, а в Обединеното кралство над 1000 са преустановили занятия. Генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус заяви на 28 юни, че от 21 юни насам в Европа са регистрирани над 1300 смъртни случая, свързани с високите температури.

Докато хората едва си поемат дъх от жегата, някои европейски политици активно се противопоставят на инсталирането на климатици. „Европа страда от изгаряща жега, а някои политици проповядват, че „най-добрият климатик е едно дърво", пише наскоро американският вестник The New York Times. Според него леви партии като европейските „Зелени" твърдо се обявяват срещу монтирането на климатици.

Официалните статистически данни показват, че според данни на Международната енергийна агенция едва 20% от домакинствата в Европа имат климатици. Причините са доста сложни. Дин Чун, директор на Центъра за изследване на европейските проблеми към Университета „Фудан", посочва, че старата архитектура в Европа има лоша топлоизолация, което създава високо търсене, но в същото време сложните преустройствени дейности водят до високи разходи.

Но при тази жега, колкото и да е трудно, хората трябва да намерят решение. Европейците започнаха да изкупуват климатици, а китайските „уреди за охлаждане" направо избухнаха в продажби. Данни на местната търговска марка Joybuy показват, че през седмицата от 19 до 25 юни продажбите на един модел сплит-климатик на китайска марка са скочили с близо 42 пъти, на вертикални вентилатори – с над 80 пъти, а на вентилатори за врата – с над 120 пъти.

Според Дин Чун китайските климатици разполагат с конкурентно предимство. Благодарение на интеграцията на пълната промишлена верига, китайските компании предлагат пълна продуктова гама и стабилно отговарят на европейските стандарти за енергийна ефективност. В отговор на проблема, че външните стени на някои стари европейски сгради не могат да бъдат пробивани, китайските компании представиха преносими климатици – без пробиване, готови за употреба веднага след монтиране. Поръчките са толкова много, че цените на вторичния пазар надвишават тези на нови уреди. А що се отнася до трудностите при инсталацията, китайските фирми максимално използват своята ефективност в китайски стил като създават локални складове и предлагат услуга „доставка и монтаж на едно място", като при поръчка монтажът на място може да бъде извършен още на следващия ден. Подари всички тези фактори персоналът за доставка и монтаж на климатици се е увеличил с над 400% спрямо предходния период. Европейските потребители ясно показват, че в условията на все по-чести горещи вълни предпочитат практично решение – инсталирането на климатици, вместо призивите за приспособяване към жегите без охлаждане.

Нарастващото търсене обаче не означава, че европейският пазар е леснодостъпен за чуждестранните производители. Паралелно с увеличаващото се търсене, в Брюксел се обсъжда създаването на нов механизъм, определян като „инструмент за свръхкапацитет", който би дал възможност на ЕС да ограничава вноса от Китай. Според Дин Чун Европейският съюз изгражда все повече политически бариери пред китайските производители. Като пример той посочва новата версия на регламента за F-газовете, която под предлог за опазване на околната среда обвързва всеки внесен климатик с определена квота. Тъй като тези квоти постепенно се намаляват, това на практика ще доведе и до ограничаване на вноса.

Според тази гледна точка опазването на околната среда служи като аргумент, а твърденията за „свръхкапацитет" – като основание за въвеждането на мерки с протекционистки характер.

Какви нови търговски инструменти ще използва Европейският съюз предстои да стане ясно. Според критиците на тези политики обаче основен приоритет не е осигуряването на по-достъпни продукти и по-ниски разходи за европейските потребители, а засилването на защитата на вътрешния пазар.