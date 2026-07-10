Проектът, утвърждаващ концепцията Branded Residences в България

Статията е част от луксозното премиум издание BUILD TREND, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи , собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

Twin Tower в София се утвърждава като ориентир за съвременните стандарти в жилищното строителство на фона на динамично променящата се среда на имотния пазар.

Проектът е първият у нас, въвеждащ концепцията за Branded Residence чрез партньорството с италианския интериорен бранд Cattelan Italia и е пример за синергията между италианския усет за стил и прецизността на съвременното инженерство в България.

Реализиран от строителния холдинг „Главболгарстрой", който освен изпълнител е и инвеститор, в партньорство със SMART Consultants, проектът предефинира модерния стандарт за живот чрез въвеждане на ясна свързаност между интериора и архитектурата.

Последователността в интериорната концепция се откроява още в общите пространства, изцяло реализирани от Cattelan Italia. Внимателният подбор на материали и пропорции създава балансирана среда с усещане за уют и комфорт, като именно този фокус върху цялостното преживяване отличава Twin Tower.

Нова философия за живот в града

Twin Tower се развива в една от най-бързо променящите се градски зони в София – района около бул. „Черни връх" и ул. „Сребърна". Локацията постепенно се оформя като една от най-търсените жилищни зони в страната, а подобни проекти задават стандарт за нов начин на живот и среда.

Обитателите на Twin Tower ще могат да разчитат на 24/7 консиерж обслужване, контрол на достъпа, поддръжка и редица услуги, позволяващи по-удобен начин на живот, като фитнес, басейн, зона за бизнес срещи и пространство за събития. По този начин проектът цели да предложи не просто жилище, а цялостна среда, в която удобството, сигурността и личното време са водещи.

Концепцията на проекта е насочена към създаването на различно усещане за обитаване – среда, в която архитектурата, интериорът и услугите работят в синхрон. Общите пространства са проектирани като естествено продължение на дома и създават предпоставки за по-спокоен и балансиран ритъм на всекидневието.

Предвидени са над 40% зелени площи, както и общи зони за ползване от живеещите – част от концепцията сградата да функционира като завършена среда за живеене.

В по-широк контекст Twin Tower, branded by Cattelan отразява промяната в профила на купувачите и техните желания, които днес търсят не просто имот, а разпознаваем стил и идентичност.

Повече за проекта тук

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