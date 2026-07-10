One Park Модерният град в една сграда

Статията е част от луксозното премиум издание BUILD TREND, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи , собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

Kакъв начин на живот търси купувачът? Този ключов въпрос дефинира и пренарежда жилищния пазар в София. Отговорът все по-често е диктуван не от квадратурата, а от средата, която един проект изгражда около себе си.

Тази концепция следва GBS Homes – подход, основан на разбирането, че ролята на инвеститора е да предвижда нуждите и потребностите на купувача. В този контекст жилището вече се разглежда като част от цялостна функционална система, а не като самостоятелна единица.

Въплъщение на този израз е One Park в „Младост". Проектът стъпва върху съществуващата инфраструктура в района на Park District (Business Park Sofia), като добавената му стойност се формира от многофункционалността и вътрешната организация на проекта. „Стойността на имота се формира не само от самия актив, но и от допълнителните услуги, които той дава и които повишават качеството на живот на обитателите", обяснява Радослав Котларов, изпълнителен директор на „ГБС Инвест".

Проектът е с многофункционален характер – включващ търговски нива, офисна част и жилища, които са разположени на високите етажи. Това позволява различните активности да функционират паралелно, без да се пресичат.

Екосистема и разпределение

Над 500 кв. м са отделени за общи пространства, достъпни само за живеещите – фитнес, бизнес салон, зона за деца, зала за срещи, които оптимизират ежедневието, като създават условия за работа, спорт и социални активности в рамките на сградата. Същевременно проектът осигурява защитена и модерна среда за развитие на децата.

Отвъд One Park локацията допълва цялостната концепция на проекта. – метростанцията е на пешеходно разстояние от входа на сградата, а ключови услуги и градски точки се намират в непосредствена близост. Това позволява по-ефективно управление на времето и значително намаляване на необходимостта от автомобил.

Жилищните разпределения отразяват концепцията за гъвкавост и удобство от отворени дневни пространства до класически разпределения, които могат да се адаптират във времето според нуждите и начина на живот.

В този контекст One Park е проект от ново поколение, предлагащ адаптивен модел на градски живот с пълен контрол върху заобикалящата го среда. В по-мащабен план проектът е отражение на посоката на имотния пазар, чийто фокус е насочен към изграждането на цялостни решения, следващи концепцията на 15-минутния град, предлагащ всичко необходимо на пешеходно разстояние.

Повече за проекта тук

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